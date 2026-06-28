Зеленський звернувся до народу в День Конституції України

Основний Закон нашої держави було ухвалено рівно 30 років тому

Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Основний Закон нашої держави наділяють силою самі українці та українки, заявив президент Володимир Зеленський. Як інформує «Главком», про це глава держави написав у своїм соцмережах.

Президент нагадав, що Конституцію України було ухвалено рівно 30 років тому.

«Рівно 30 років тому було ухвалено Основний Закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки. Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, і саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції – життям. Своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України. Суверенної. Самостійної. Демократичної. Правової. Європейської. Мирної. Незалежної. З Днем Конституції України!» – привітав Зеленський.

День Конституції – одне з головних державних свят, присвячене Основному Закону країни. Саме цього дня у 1996 році після майже доби безперервної роботи Верховна Рада ухвалила Конституцію незалежної України. «Главком» зібрав усе, що варто знати про це свято: історію української Конституції, цікаві факти, програму святкування у Києві, а також добірку привітань у прозі, віршах і листівках.

До слова, до 30-річчя Конституції України вперше створено її повний переклад українською жестовою мовою.

Нагадаємо, народний депутат п’яти скликань, автор Преамбули Конституції України Михайло Косів в інтерв’ю «Главкому» наполіг на перегляді тексту Гімну.