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Зеленський подякував Болгарії за допомогу та оголосив про співпрацю в оборонному секторі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський подякував Болгарії за допомогу та оголосив про співпрацю в оборонному секторі
Глава держави оголосив про досягнення домовленостей із Болгарією щодо активізації співпраці оборонних відомств
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Дякую за підтримку Болгарії в захисті, вона абсолютно публічна»

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність болгарській стороні за допомогу, яку вона надає Україні під час пресконференції за результатами зустрічі з членами болгарського уряду. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

«Дякую за підтримку Болгарії в захисті, вона абсолютно публічна. Уряд ухвалює рішення, а парламент голосує. Це захисний пакет, а не наступальний. Щоб батьки могли захистити своїх дітей», – сказав Зеленський.

«Це суверенне рішення допомогти іншій країні. Кожна країна має право на захист. Кожен має право захищати своїх дітей», – додав український президент.

Також глава держави оголосив про досягнення домовленостей із Болгарією щодо активізації співпраці оборонних відомств та в оборонному секторі в цілому. «Домовились сьогодні значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонну секторі», – зазначив Зеленський.

За словами президента, вони з главою болгарського уряду обговорили оборонну допомогу від країни та конкретні деталі передачі поточного оборонного пакету.

Президент висловив сподівання на продовження такої співпраці. «Болгарія вже допомогла захистити багато життів, ми дуже дякуємо за це», – підкреслив глава держави.

Як повідомлялося, Болгарія пропонує Україні обладнання для АЕС.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

Зазначимо, що «Главком» першим повідомляв про візит президента Зеленського до Болгарії ще 4 липня.

Теги: Болгарія Володимир Зеленський президент батьки парламент переговори оборонна реформа

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