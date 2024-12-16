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Зеленський розповів про посилення дипломатичного корпусу України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів про посилення дипломатичного корпусу України
Як наголосив очільник України, наступний рік повинен стати часом встановлення миру
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, зовнішньополітична робота України наступного року буде ще більш напруженою

Україна працює над змінами в дипломатичному корпусі. Наразі готується посилення дипломатичної роботи. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Поступово погоджуємо з нашими дипломатами нові призначення послів України та заміни в дипломатичному корпусі. Ми готуємо посилення нашої команди – команди України», – каже Зеленський.

Як наголосив президент, зовнішньополітична робота наступного року буде ще більш напруженою, ніж цьогоріч, і має бути сильною.

«Наступний рік повинен стати часом встановлення миру – надійного миру. І я вдячний усім партнерам, які допомагають. Сильна та скоординована робота – це найважливіше», – додав він.

Нагадаємо, президент України повідомив, що із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою готує заміни в дипломатичному корпусі.

Раніше Зеленський заявляв, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні.

До слова, за словами президента, Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни.

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Теги: Володимир Зеленський дипломатія президент переговори

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