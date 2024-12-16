Зеленський розповів про посилення дипломатичного корпусу України

Як наголосив очільник України, наступний рік повинен стати часом встановлення миру

За словами президента, зовнішньополітична робота України наступного року буде ще більш напруженою

Україна працює над змінами в дипломатичному корпусі. Наразі готується посилення дипломатичної роботи. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Поступово погоджуємо з нашими дипломатами нові призначення послів України та заміни в дипломатичному корпусі. Ми готуємо посилення нашої команди – команди України», – каже Зеленський.

Як наголосив президент, зовнішньополітична робота наступного року буде ще більш напруженою, ніж цьогоріч, і має бути сильною.

«Наступний рік повинен стати часом встановлення миру – надійного миру. І я вдячний усім партнерам, які допомагають. Сильна та скоординована робота – це найважливіше», – додав він.

Нагадаємо, президент України повідомив, що із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою готує заміни в дипломатичному корпусі.

Раніше Зеленський заявляв, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні.

До слова, за словами президента, Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни.