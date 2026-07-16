Президент: Без мене вони не сідають

Президент Володимир Зеленський повідомив, що конфлікт між Генштабом і Міноборони мав системний характер і відбувався «на різних рівнях». Про це він зауважив під час спільної пресконференції з Кіром Стармером, передає «Главком» з посиланням на tsn.

«Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не лише сторін, а й моя – я з себе відповідальності не знімаю», – заявив Зеленський.

Зеленський підтвердив конфлікт між Федоровим та Сирським



"Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Я б дуже хотів єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не лише сторін, а й моя. Я з себе відповідальності не знімаю", - наголосив президент. pic.twitter.com/B6iWID6y1e — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 16, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський вперше публічно підтвердив конфлікт між Михайлом Федоровим та головкомом ЗСУ Олександром Сирським. «Без мене вони не сідають. А вони повинні працювати самі – щоденно, постійно», – сказав він.

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський не пропонуватиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони у новому складі Кабінету міністрів. Це рішення викликало жваве обговорення у суспільстві та стало приводом для проведення акцій у кількох містах.

Водночас відповідно до Конституції України, саме президент вносить до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони. Після цього парламент ухвалює остаточне рішення шляхом голосування. Таким чином, призначення глави Міноборони є конституційним повноваженням глави держави, а остаточне слово щодо кандидатури належить Верховній Раді.

До того ж міністр оборони України підбив підсумки роботи на посаді, оприлюднивши перелік ключових досягнень команди та напрямів, які ще потребують завершення. За його словами, за час роботи вдалося реалізувати низку масштабних проєктів у сфері оборонних технологій, закупівель озброєння та забезпечення війська.

Як повідомлялося, Михайло Федоров розкритикував керівництво головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. «Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі. Ми не можемо такого командира недооцінити, але війна змінилася повністю. Я не думаю що це проблема его. Думаю, є інші якісь причини. Але кажу – непідписані багато документів. Але мені сказали – не чіпай. Я терпів і був готовий працювати, поки головком не поставив ультиматум», – сказав він.