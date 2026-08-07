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Україна та США взялися за модернізацію ракет до С-300

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна та США взялися за модернізацію ракет до С-300
Зенітно-ракетний комплекс С-300
фото: Генералний штаб ЗСУ

Спільний проєкт має дати Україні додаткові сотні зенітних ракет на рік, а перші результати очікуються вже до кінця 2026 року

Україна та Сполучені Штати спільно працюють над модернізацією старих ракет для зенітних ракетних комплексів С-300 або створенням їхнього нового варіанту з покращеними характеристиками. Очікується, що результат цієї роботи можна буде отримати ближче до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PBS News Hour.

Про спільний проєкт розповів полковник армії США у відставці та президент Delphi Global Research Center Роберт Гамільтон. За його словами, йдеться про можливість налагодити виробництво значної кількості зенітних ракет.

«Тривають спільні американо-українські зусилля, спрямовані на модернізацію старих ракет С-300 або ж на створення новішого варіанту, що покращить їхні можливості», – розповів Гамільтон.

За його оцінкою, виробничі можливості можуть становити від приблизно 100 до кількох сотень таких ракет на рік. Оновлена система, як очікується, має запрацювати ближче до кінця 2026 року.

Про спільну роботу України та США над альтернативою радянським ракетам було відомо й раніше. Ще у вересні 2024 року тодішній міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що Вашингтон за участі кількох європейських компаній співпрацює з Києвом над відповідними проєктами.

«За підтримки кількох європейських компаній Сполучені Штати працюють разом з Україною над розробкою та виготовленням заміни для зенітного комплексу С-300 класу «земля-повітря», а також ракети Р-27 класу «повітря-повітря», – заявляв Остін.

При цьому він не уточнював, що саме передбачатиме «заміна» С-300 – створення нових ракет для наявних українських комплексів чи розробку іншої системи.

На момент початку повномасштабного російського вторгнення Україна мала близько 25-30 дивізіонів С-300ПТ/ПС у різному стані боєготовності. Однак протягом років великої війни запаси радянських ракет до цих комплексів суттєво скоротилися. Поповнювати їх складно через відсутність серійного виробництва необхідних боєприпасів у країнах-партнерах.

На цьому тлі Україна дедалі більше залежить від західних систем протиповітряної оборони та постачання ракет до них. Водночас можливість використовувати модернізовані або нові ракети з наявними С-300 дозволила б додатково залучити радянські комплекси до захисту українського неба.

Нагадаємо, Україна також провела успішне випробування власної балістичної ракети. Військовий оглядач Василь Пехньо припустив, що йдеться про державний ракетний проєкт «Сапсан».

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Теги: системи ППО Україна США

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