Зеленський після зустрічі з Федоровим назвав ключовий виклик в обороні

Президент та міністр оборони обговорили рішення, які можуть додати міцності Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони Михайлом Федоровим. Обговорили, що саме вже реалізовано у сфері оборони із визначених завдань і які додаткові організаційні зміни, рішення та домовленості з партнерами можуть додати міцності Україні. Про це повідомляє «Главком».

«Ключовий виклик в обороні – звісно, посилення ППО, і особливо це стосується захисту наших міст і сіл від російського терору дронами різних типів», – зазначив президент.

Зеленський додав, що має бути продовжена і трансформація всіх процесів в Силах оборони України, які можуть підтримати мотивацію наших воїнів, а також забезпечення бойових бригад особовим складом.

«Усі ми розуміємо виклики. Важливо, щоб необхідне лідерство у сфері оборони спрацювало. Вдячний за технологічну роботу і відповідні інновації, які вже були реалізовані», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь генерального директора «Нафтогазу» Сергія Корецького.