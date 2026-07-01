Росія випросила у Казахстану гуманітарну допомогу бензином

Росія більше не справляється без імпортного бензину

Казахстан може передати Москві 50 тис. тонн пального, але у країні побоюються проблем на власному ринку та санкційних ризиків

Казахстан готується поставити Росії бензин марок А-92 та А-95 у межах гуманітарної допомоги. Загальний обсяг постачань у липні та серпні може становити близько 50 тис. тонн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними чотирьох джерел агентства в галузі, пальне планують постачати з Павлодарського нафтохімічного заводу та нафтопереробного заводу «Конденсат». Водночас співрозмовники Reuters зазначають, що Казахстан не в захваті від прохання Кремля, який зіткнувся з дефіцитом бензину на внутрішньому ринку.

Для Казахстану однією з головних проблем може стати збереження балансу на власному ринку пального. Крім того, існують санкційні ризики під час операцій із російськими покупцями.

«Питання погоджене, але не опрацьовані деталі, переговори тривають, є питання через санкційні обмеження», – пояснив один зі співрозмовників Reuters.

Інше джерело агентства зазначило, що для Росії такий обсяг є незначним, тоді як для казахстанського ринку він може створити додаткові проблеми. «Для Росії 50.000 тонн – крапля в морі, а для нашого ринку це може мати негативні наслідки через зростання споживання», – сказав співрозмовник агентства.

Переговори щодо закупівлі казахстанського бензину російська влада розпочала у червні. За оцінками Reuters, саме тоді виробництво пального в Росії скоротилося на 25% і перестало покривати внутрішнє споживання.

У Міністерстві енергетики Казахстану підтвердили, що розглядають можливість експорту бензину до Росії з НПЗ «Конденсат» із використанням сировини компанії «Татнефть».

Загалом Росія планує щомісяця закуповувати за кордоном близько 400 тис. тонн бензину, щоб впоратися з паливною кризою, яка охопила майже всі російські регіони.

Крім Казахстану, Росія вже імпортує бензин із Білорусі. На початку червня Мінськ поставив понад 70 тис. тонн пального, що майже утричі більше, ніж у травні.

Також Росія почала імпортувати бензин з Індії. За словами джерел Reuters, перші партії можуть становити від 60 до 80 тис. тонн. Очікується, що до одного з російських портів прибудуть два танкери з індійським бензином.