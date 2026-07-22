Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Алеї Героїв Небесної Сотні розпочато облаштування меморіального простору: перші фото

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Алеї Героїв Небесної Сотні розпочато облаштування меморіального простору: перші фото
У рамках першого етапу фахівці КП по УЗН Печерського району провели обрізку аварійних дерев
фото: Національний музей Революції Гідності

Відповідно до розробленого проєкту, простір має стати гідним місцем для вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні

У столиці розпочалися підготовчі роботи з облаштування оновленого меморіального простору на честь Героїв Небесної Сотні. Локація розташована біля каплиці Архистратига Михаїла та Новоукраїнських мучеників на Алеї Героїв Небесної Сотні. Про початок робіт повідомили у Національному музеї Революції Гідності, інформує «Главком».

На локації тривають інші технічні та підготовчі заходи для безпечного проведення будівництва
На локації тривають інші технічні та підготовчі заходи для безпечного проведення будівництва
фото: Національний музей Революції Гідності

Наразі на об'єкті триває процес розгортання та облаштування будівельного майданчика. У рамках першого етапу фахівці КП по УЗН Печерського району провели обрізку аварійних дерев. Також тут проклали нову електромережу для забезпечення функціонування меморіалу. Ще тривають інші технічні та підготовчі заходи для безпечного проведення будівництва.

На майданчику тримають роботи
На майданчику тримають роботи
фото: Національний музей Революції Гідності

«Відповідно до розробленого проєкту, цей простір стане більш гідним місцем для вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Водночас буде повністю збережено його автентичні меморіальні елементи та забезпечено можливість для правоохоронців завершити всі необхідні слідчі дії», – наголошують у Музеї.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що за насильницьку протидію протестам під час Революції Гідності, незаконні затримання та фабрикацію справ засудили шістьох осіб. Оболонський райсуд Києва визнав винними колишнього командира столичного полку спецпідрозділу міліції «Беркут», трьох колишніх правоохоронців і двох координаторів «тітушок». Їм призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строки від семи до 10 років.

Читайте також:

Теги: Київ музеї Революція Гідності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Києву
У столиці після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту (оновлено)
11 липня, 11:02
Наслідки російського удару по Києву, 6 липня 2026 р.
Кривавий терор Києва. Експерт оцінив російські запаси балістики
6 липня, 22:30
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 4-5 липня
4 липня, 06:30
Пошкоджений будинок у Києві внаслідок атаки 2 липня 2026 року
Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали енергооб’єкти ДТЕК: деталі
2 липня, 12:43
Студія YouTube-каналу «Ісландія» після обстрілу 2 липня 2026 року
Росіяни розбили студію каналу «Ісландія»: під час атаки загинув охоронець
2 липня, 10:31
Київ та область: графіки відключення світла 30 червня 2026 року
Київ та область: графіки відключення світла 30 червня 2026 року
29 червня, 11:54
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
28 червня, 03:11
Ремонтні роботи виконуватимуть почергово та поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв
Рух проспектом Леоніда Каденюка буде обмежено до 3 липня (схема)
26 червня, 11:11
На запит рідних загиблого пошуки триватимуть
Четверту добу тривають пошуки тіла 23-річного хлопця у київському озері Редькине
23 червня, 18:10

Новини

На Алеї Героїв Небесної Сотні розпочато облаштування меморіального простору: перші фото
На Алеї Героїв Небесної Сотні розпочато облаштування меморіального простору: перші фото
Присвятила життя чоловіку та його книгам: дружина Олеся Гончара святкує 100-річчя
Присвятила життя чоловіку та його книгам: дружина Олеся Гончара святкує 100-річчя
Столичні кардіохірурги вперше застосували новітню технологію для лікування серця
Столичні кардіохірурги вперше застосували новітню технологію для лікування серця
У Печерському районі п'яний водій в’їхав в авто та втік з місця аварії
У Печерському районі п'яний водій в’їхав в авто та втік з місця аварії
На Білоцерківщині 23 липня буде перекрито залізничний переїзд: зміниться рух автобуса
На Білоцерківщині 23 липня буде перекрито залізничний переїзд: зміниться рух автобуса
Смертельна ДТП на Бориспільщині: вантажівка збила 26-річного пішохода
Смертельна ДТП на Бориспільщині: вантажівка збила 26-річного пішохода

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
90K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
81K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua