На Алеї Героїв Небесної Сотні розпочато облаштування меморіального простору: перші фото

Відповідно до розробленого проєкту, простір має стати гідним місцем для вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні

У столиці розпочалися підготовчі роботи з облаштування оновленого меморіального простору на честь Героїв Небесної Сотні. Локація розташована біля каплиці Архистратига Михаїла та Новоукраїнських мучеників на Алеї Героїв Небесної Сотні. Про початок робіт повідомили у Національному музеї Революції Гідності, інформує «Главком».

На локації тривають інші технічні та підготовчі заходи для безпечного проведення будівництва фото: Національний музей Революції Гідності

Наразі на об'єкті триває процес розгортання та облаштування будівельного майданчика. У рамках першого етапу фахівці КП по УЗН Печерського району провели обрізку аварійних дерев. Також тут проклали нову електромережу для забезпечення функціонування меморіалу. Ще тривають інші технічні та підготовчі заходи для безпечного проведення будівництва.

На майданчику тримають роботи фото: Національний музей Революції Гідності

«Відповідно до розробленого проєкту, цей простір стане більш гідним місцем для вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Водночас буде повністю збережено його автентичні меморіальні елементи та забезпечено можливість для правоохоронців завершити всі необхідні слідчі дії», – наголошують у Музеї.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що за насильницьку протидію протестам під час Революції Гідності, незаконні затримання та фабрикацію справ засудили шістьох осіб. Оболонський райсуд Києва визнав винними колишнього командира столичного полку спецпідрозділу міліції «Беркут», трьох колишніх правоохоронців і двох координаторів «тітушок». Їм призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строки від семи до 10 років.