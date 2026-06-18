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Зеленський: Україна стала ініціатором створення європейської антибалістичної системи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський: Україна стала ініціатором створення європейської антибалістичної системи
Президент подякував країнам Європейського Союзу за відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС
фото: glavcom.ua

Зеленський анонсував перший крок до створення європейської антибалістичної системи

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно з партнерами працює над створенням європейської антибалістичної системи.

За його словами, саме Київ став ініціатором цього проєкту. Про це президент сказав в розмові з журналістами, перебуваючи у Бельгії, пише «Главком».

«Це наша європейська антибалістична система. Ви знаєте, ініціювала цей напрямок Україна – ми це ініціювали», – сказав Зеленський. Глава держави наголосив, що реалізація проєкту потребує координації з партнерами, їхніми компаніями, спецслужбами та політичними лідерами.

«Для цього нам потрібна така коаліційна робота з партнерами, з їх компаніями, з їх NSA, з їх лідерами», – зазначив президент. За словами Зеленського, вже найближчим часом можуть відбутися важливі кроки за участю Німеччини.

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«Сьогодні у нас повинна бути дуже важлива подія, коли німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимося тим, що їм потрібно для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи», – заявив він.

Також президент подякував країнам Європейського Союзу за відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС і висловив сподівання на швидке відкриття решти напрямків.

«Наше бажання – найближчі тижні, місяці – бажано, щоб тижні, безумовно – ми змогли відкрити і інші п'ять кластерів, щоб всі шість кластерів відкрились і відкрили нам шлях до майбутнього членства в ЄС», – сказав Зеленський.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовими темами чергового засідання у форматі «Рамштайн» стануть посилення української протиповітряної оборони, постачання систем Patriot та антибалістичних ракет.

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Теги: Європа Володимир Зеленський системи ППО балістичні ракети

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