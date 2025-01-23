Понад 20 тисяч людей у Запоріжжі залишились без світла через атаку РФ

Нині до електропостачання підключено майже 5 тисяч споживачів

Росіяни вночі атакували Запоріжжя

У ніч проти 23 січня Росія атакувала Запоріжжя ракетами. Внаслідок ворожої атаки у місті зранку без світла залишалися понад 20 тисяч абонентів. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, без тепла через ракетну атаку залишись більше ніж 17 тисяч людей.

Федоров також зазначив, що нині підключено до електропостачання майже 5 тисяч споживачів.

«На цю годину завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальних служб підключено до електропостачання майже 5 тисяч споживачів. Заживили і котельні, які опалюють понад 100 будинків», – написав він.

Також у повідомленні йдеться, що до ранку 24 січня усі мешканці будуть з теплом.

«Вдячний всім нашим працівникам екстрених служб за оперативну та якісну роботу!», – додав Федоров.

Нагадаємо, що ракетна атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Внаслідок атаки загинув 47-річний чоловік. 52 людини постраждали через нічну атаку, серед них двомісячне немовля. О 04:11 містяни почули серію гучних вибухів. Тоді Федоров зазначив, що мінімум чотири вибухи пролунало у Запоріжжі. Серед постраждалих, чотири співробітники ДСНС. Їх госпіталізували.