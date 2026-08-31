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Трамп закликав канадські компанії перенести виробництво до США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп закликав канадські компанії перенести виробництво до США
Трамп: Нехай усі канадські компанії, які ведуть бізнес з Америкою, негайно перенесуть свою діяльність до Сполучених Штатів
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що у разі повернення до США канадські компанії зможуть не платити митні збори 

Президент США Дональд Трамп звернувся до канадських компаній, які працюють на американському ринку, із закликом невідкладно перемістити свої потужності на територію Сполучених Штатів. Про це пише «Главком».

У своєму дописі американський лідер зазначив, що чимало з цих підприємств свого часу залишили США через рішення попереднього керівництва країни.

Трамп наголосив, що у разі повернення виробництва до Сполучених Штатів канадські компанії будуть повністю звільнені від сплати митних зборів.

«Нехай усі канадські компанії, які ведуть бізнес з Америкою, негайно перенесуть свою діяльність до Сполучених Штатів. Багато хто з них – це компанії, які багато років тому виїхали зі США через дурне американське керівництво. Коли ви повернетеся, жодних мит!» – написав президент США.

Як відомо, уряд Канади оголосив про запровадження дзеркальних мит у розмірі до 50% на сотні найменувань товарів зі США загальною вартістю близько $20 млрд на рік. Це рішення стало відповіддю на зрив торговельних переговорів у Вашингтоні та посилення тарифного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що торговельні переговори між США та Канадою завершилися без угоди після того, як Вашингтон в останній момент змінив умови. У відповідь США запровадили 50% мита на канадські товари вартістю близько $20 млрд, а Канада оголосила про дзеркальні заходи у відповідь. 

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що нові пропозиції Вашингтона виявилися несправедливими та економічно невигідними для його країни. 

Нагадаємо, сторони підійшли до фінального етапу переговорів, намагаючись відвернути 50-відсоткові мита, а раніше Канада вже уникала таких мит в останній момент, коли Трамп повідомляв про попередню домовленість.

Теги: США Канада Дональд Трамп

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