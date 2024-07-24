Паспортні сервіси за кордоном відновили оформлення документів для чоловіків

Здійснити подачу заяв-анкет можна в Німеччині, Польщі, Італії, Іспанії, Чехії та Словаччині

Для отримання послуг паспортних сервісів чоловікам необхідно здійснити верифікацію через «Резерв+»

Закордонні філії державного підприємства «Документ» сьогодні, 24 липня, відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Про це повідомляє Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Для отримання послуг чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України «Резерв+» за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Де можна подати заяву на оформлення паспортних документів

Здійснити подачу заяв-анкет можна в:

Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина);

Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща);

Мадриді, Валенсії (Іспанія);

Празі (Чехія);

Братиславі (Словаччина);

Мілані (Італія).

Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

Нагадаємо, Кабінет міністрів проголосував за рішення щодо продовження на пів року роботи паспортного сервісу Державне підприємство «Документ» для українців за кордоном.

Як повідомлялося, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

Раніше Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.