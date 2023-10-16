ЗСУ наступають на кількох напрямках: аналіз ISW

Українські збройні сили продовжили активні наступальні операції у західній частині Запорізької області

Українські війська активно ведуть наступальні операції на кількох напрямках. На Луганському напрямку ЗСУ відбили російські атаки поблизу Макіївки, Серебрянського лісництва та Торського. На Донеччині українські війська контратакували під Авдіївкою, відбивши чотири російські наступи на південь від Бахмута, в районі Кліщіївки та Андріївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Сіньківки та Іванівки, а також убезпечили об'єкти поблизу Макіївки, Серебрянського лісництва та Торського.

15 жовтня українські війська продовжили контрнаступ у районі Бахмута і досягли незначних успіхів. Генштаб повідомив, що українські війська відобразили чотири російські наступи на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

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На опублікованих окупантами геолокаційних кадрах видно завдання ударів по українських позиціях біля залізничної лінії на північ від Кліщіївки, що вказує на незначні успіхи України в цьому районі.

15 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи військ відбили українські атаки в районі Кліщіївки, Дубово-Васильівки та Оріхово-Васильівки.

Генштаб України повідомив про відбиття понад 15 російських атак у різних напрямках: біля Авдіївки, на північ від неї у районі Степового та Кераміку, та на південний захід у районі Тоненького, Північного та Первомайського. Також зафіксовано відбиття більше 15 атак біля Мар'їнки.

Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, тверджали, що українські війська невдачливо контратакували біля Першотравневого та на північно-східній околиці Авдіївки, в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Один російський блогер наводив, що українські війська відбивали атаки в районі Авдіївки невеликими штурмовими групами до 15 осіб.

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Російські війська продовжили наступальні операції в районі Донецька, проте не досягли значних успіхів.

Український військовий блогер заявив, що російські війська, можливо, готуються до атак поблизу Вугледара, щоб відтіснити українські сили з дистанції обстрілу залізничної лінії, яку Росія прагне відновити задля підтримки матеріально-технічного забезпечення на півдні України.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець також заявив, що підрозділи російської армії намагалися відтіснити українські сили від Новомихайлівки, атакуючи із Солодкого та Славного, але захопили лише кілька плацдармів поблизу Солодкого.

15 жовтня українські війська продовжили обмежені наступальні операції у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не просунулися вперед. Генштаб повідомив, що українські війська відбили російську атаку на північ від Приютного

Російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки в районі Старомайорська 14 та 15 жовтня. Також продовжили обмежені наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей та нещодавно просунулися вперед. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 14 жовтня, видно, як підрозділи російської мотострілецької бригади захоплюють українську позицію на північний захід від Приютного.

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Українські збройні сили продовжили активні наступальні операції у західній частині Запорізької області і, як повідомляється, просунулись уперед. За повідомленнями Генштабу, українські війська продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська використовують нещодавні російські контратаки для просування на заході Запорізької області. Машовець заявив, що українські сили, ймовірно, просунулися у напрямку Вербового після російських контратак у цьому районі останніми днями.

Також було відзначено, що українські сили розпочали поступове просування в районі Копані та на схід від Нестерянки з півночі після того, як підрозділи російських повітроплавців здійснили контратаки з цих районів. Машовець також повідомив, що російські війська відійшли з північного Новопрокопівки до центральної частини після контратак, і північна Новопрокопівка наразі є «сірою зоною», яка ще піддана оспорюванню.

Український чиновник зазначив, що російські війська, можливо, змінюють свою бойову позицію у Чорному морі внаслідок ударів України по об'єктах Чорноморського флоту.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакують на Куп’янському напрямку з метою оточити місто та вийти рубіж річки Оскіл, аби пробити сухопутний коридор до Борової.

Нагадаємо, у районі Авдіївки інтенсивність російських обстрілів та штурмів дещо знизилась за останню добу, але окупанти продовжують далі «тиснути».

Як повідомлялося, російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, схоже, що Росія почала «оновлений наступ» проти українських військ в східній частині країни.