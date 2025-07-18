ЗСУ повернули декілька населених пунктів на Сумщині

Україна пішла в контрнаступ на Сумщині

Сили оборони мають всі шанси вибити російських окупантів з території Сумської області. Станом на сьогодні ворожі сили на цій ділянці фронту вже зупинені. Про це заявив начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону бригади ДПСУ «Сталевий кордон» Іван Шевцов в ефірі «Еспресо», передає «Главком».

Шевцов розповів, що ЗСУ активно працюють, пішли у контрнаступ і вже є кілька звільнених населених пунктів.

«Сьогодні ми маємо всі шанси, щоб відбити всі окуповані ворогом території Сумщини. Зараз Сили оборони над цим активно працюють. Вже є кілька звільнених населених пунктів. Ми підтягуємо на цей напрямок резерви й працюємо над тим, щоб знищити ворога», – заявив він.

Водночас повідомляється, що умови на цій ділянці фронту, особливо тип місцевості, не дозволяють швидко рухатись. А всі населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій на Сумщині, повністю зруйновані.

«Зараз за Юнаківкою ми намагаємось вибити ворога. Місцевість там характеризується великою кількістю лісів. Саме тому на це потрібен час. Варто також зазначити, що всі населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій, фактично зруйновані. Там цілих будинків не лишилось, лише одні руїни», – додав Шевцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в селі Кіндратівка, яке розташоване на прикордонні Сумщини, тривають бої. Військові розповіли, що там окупанти знищили всі хати. У 225 окремому штурмовому полку пояснили, що перенесення бойових дій на територію ворога – «одна з основних задач», щоб уникнути знищення сіл і саме тому бійці заходили в Курську область.

До слова, російська окупаційна армія застосовує тактику малих штурмових груп на невеликому відрізку кордону в межах Юнаківської та Хотинської громад Сумської області. Проте ця тактика «не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував» – зайти максимально глибоко на територію України та захопити прикордонні райони.