Втрати ворога станом на 18 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 18 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 18 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 18 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 563640 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8245 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15883 (+12) од,
- артилерійських систем – 15465 (+54) од,
- РСЗВ – 1120 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 893 (+0) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12274 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92) од,
- спеціальна техніка ‒ 2593 (+7).
Активність флоту окупантів станом на 18 липня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі чотири ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нині триває 875-й день повномасштабної війни в Україні.
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