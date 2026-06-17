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Генсек НАТО зробив заяву про постачання ракет для Patriot Україні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Генсек НАТО зробив заяву про постачання ракет для Patriot Україні
Генсек НАТО Марк Рютте
фото: АР

Рютте розповів, чого очікувати Україні від липневого саміту НАТО

Наступного місяця під час саміту НАТО в Анкарі союзники зосередиться на забезпеченні України необхідним фінансуванням та військовою технікою, зокрема дефіцитними ракетами-перехоплювачами для систем Patriot. про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте в коментарі виданню The Guardian.

Глава Північноатлантичного альянсу, перебуваючи на зустрічі «Групи семи» у Франції, відзначив, що світові лідери вже озвучили низку позитивних сигналів для Києва. За його словами, на липневому саміті в Туреччині НАТО сфокусується на конкретних оборонних потребах української армії.

«НАТО зосередиться насамперед на тому, що потрібно Україні для продовження боротьби. Я повністю впевнений, що разом ми забезпечимо вас усім необхідним тією мірою, якою європейці та американці можуть допомогти вам захистити себе», – запевнив Рютте, окремо наголосивши на важливості постачання американських перехоплювачів для комплексів Patriot.

Patriot – американський зенітний ракетний комплекс великого радіуса дії, який є основою протиповітряної та протиракетної оборони Армії США та ефективно захищає українські міста від російських атак. Комплекс здатен супроводжувати понад 100 цілей одночасно, гарантуючи багатошаровий захист стратегічних об'єктів.

Окрім безпосереднього постачання зброї, за словами генсека, одним із ключових завдань саміту буде «забезпечення наявності необхідних коштів» для довгострокової фінансової стабільності оборонного сектору України.

Марк Рютте також підтвердив участь Президента України Володимира засіданнях наступного місяця. Графік українського лідера в Анкарі буде надзвичайно щільним, проте матиме свої дипломатичні обмеження.

Генсек уточнив, що Зеленський проведе серію важливих двосторонніх та багатосторонніх раундів переговорів, але водночас «не зустрінеться з усіма 32 лідерами» країн-членів Альянсу, оскільки візит фокусуватиметься на зустрічах із ключовими донорами та партнерами.

«Главком» писав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО в Анкарі.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня 2026 року. Пресслужба НАТО пояснює, що це вже вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт. Перед цим лідери зустрічались у Стамбулі у 2004 році. Цього разу захід відбудеться у президентській резиденції у Бештепі в Анкарі.

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Теги: Україна Patriot балістичні ракети Марк Рютте

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