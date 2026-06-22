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Ексучасник Modern Talking заявив, що боїться перемоги України

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дітер Болен висловив свою прихильність Путіну
фото: Іnstagram dieterbohlen

Дітер Болен вкотре оскандалився заявою про війну в Україні та поспівчував Росії

Ексучасник дуету Modern Talking, німецький співак та продюсер Дітер Болен заявив, що боїться перемоги України та назвав це «найгіршим сценарієм». Музикант також розкритикував дії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Про це пише «Главком» із посиланням на Berliner Zeitung.

Дітер Болен заявив, що «дедалі більше боїться» перемоги України. «Чому зараз потрібно будувати бункери? Що вони задумали? Це мене лякає. Я ж не будую бункери просто так, заради забави. Бункери будують тоді, коли очікують, що буде війна», – заявив музикант.

За словами артиста, перемога України у війні з Росією викликає в нього страх. Тож для нього це було б «найгіршим сценарієм».

Також Дітер Болен висловив свою прихильність російському диктатору. Він заявив, що РФ, як «ядерна держава», не здасться без боротьби, а президент Володимир Путін не підкориться просто так Україні. «Якщо Україна переможе Росію, тоді почнеться світова війна», – додав він.

Крім цього, Дітер Болен розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його дії стосовно війни в Україні. Він вважає, що канцлер знає лише слово «війна». «Він твердо вірить, що Україна може перемогти. І навіть не ставить питання: якщо вона переможе, що буде далі?» – заявив співак.

Також музикант зауважив, що його дратує нібито однобоке висвітлення подій російсько-української війни в Німеччині. «Якщо дрон летить з України до Москви – це нормально, а у зворотному напрямку вже зовсім ні», – поскаржився він.

Дітер Болен також пожалів Росію через те, що на неї занадто тиснуть та ізолюють. На його думку, якби він виступив у РФ, його кар’єра була б зруйнована.

Дітер Болен відомий своїми скандальними заявами та позицією стосовно війни в Україні. Зокрема, у 2022 році він заявляв, що Європа змушена «страждати від холоду» через санкції проти РФ, та закликав закінчити це й сісти за стіл переговорів із Путіним.

У 2023 році Дітер Болен намагався спростувати свої заяви, однак знову оскандалився. Співак говорив, що необхідно припинити постачання зброї Україні, оскільки це «не закінчить насильство». Водночас він стверджував, що не підтримує політику Путіна та називав війну в Україні «жахливою».

До слова, цьогоріч 72-річний засновник гуртів Modern Talking та Blue System Дітер Болен мав виступити в у Литві у листопаді цього року. Проте квитки зникли з продажу, а майданчики підтвердили скасування заходів. В останніх інтерв’ю Болен критикував санкції, закликав Німеччину купувати російські енергоресурси та називав Росію і Німеччину «командою мрії». Музикант публічно заявляв, що «Україна не має шансів проти Росії», що викликало хвилю обурення в країнах Балтії. Іноземні видання пов’язували скасування концерту Болена з його висловлюваннями.

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Теги: співак росія Німеччина

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