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РФ будує секретні бази для запуску дронів далекої дії – The Telegraph

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ будує секретні бази для запуску дронів далекої дії – The Telegraph
Супутникові знімки свідчать про масштабне нарощування кількості сучасних російських дронів
фото: armyinform

Бази становлять довгострокову загрозу для союзників НАТО

Росія розгорнула секретні бази, здатні запускати безпілотники великої дальності вглиб території країн НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Журналісти, опираючись на документи та супутникові знімки, виявили щонайменше 10 російських баз, на яких облаштували нові пускові майданчики. Деякі з цих баз уже використовуються для завдання ударів по Україні.

Загалом уздовж кордону РФ із Білоруссю та Україною зафіксували щонайменше 59 нових пускових рейок. За даними видання, частину центрів управління дронами переобладнали з військових баз і цивільних аеропортів. Інші стартові майданчики облаштували в сільській місцевості.

Аналіз супутникових знімків компанії DroneSec показав, що близько 20 нових рейок, ймовірно, мають збільшену довжину. Це може свідчити про їхню здатність запускати новітні російські дрони для ударів на великі відстані.

Однак, як зазначається, бази також становлять довгострокову загрозу для союзників НАТО, оскільки ті опиняються в зоні досяжності високотехнологічних ударних дронів. Аналітики попереджають, що ця технологія, яка стрімко розвивається, у разі війни може бути спрямована й проти Європи, адже деякі з цих баз дозволяють найпотужнішим російським дронам досягати Варшави.

У розслідуванні зазначається, що супутникові знімки демонструють значне збільшення кількості сучасних російських безпілотників. На одній із баз достатньо місця для одночасного зберігання понад 1000 дронів. На низці ключових об'єктів також триває будівництво додаткових пускових установок.

До слова, аналітик H.I. Sutton заявив, що з 2022 року росіяни розгорнули однотипні військові бази невідомого призначення одразу у трьох локаціях – в окупованому Криму, на Ладозькому озері та на узбережжі Білого моря.

Стверджується, що всі три об'єкти мають свій периметр охорони з двох рядів паркану. Також комплекси мають потужний захист від блискавок. Водночас на супутникових знімках не помічена активність обслуговуючого персоналу, відсутні підсобні приміщення. Також майданчики не мають характерної для складських об'єктів логістичної інфраструктури.

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Теги: росія НАТО безпілотник

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