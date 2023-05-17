Буданов зізнався, чи був коли-небудь у Москві та дав пораду Путіну

Очільник ГУР підкреслив, що особиста доля російського диктатора його не цікавить

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зізнався, що був у столиці Росії Москві й порадив президенту країни-агресорки Володимиру Путіну забиратися з України. Про це керівник ГУР розповів у інтерв‘ю «Ісландії».

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Глава розвідки розповів, що Москва йому не подобається: «Там не дуже гарна історія була».

Крім того, Буданов дав пораду російському диктатору: «Виводь війська і спробуй хоч якось дати майбутнє Росії». Також очільник ГУР підкреслив, що особиста доля Путіна його не цікавить.

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Нагадаємо, нещодавно Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив.

Раніше повідомлялося, що Данілов дав доречну пораду Путіну.

До слова, Зеленський дав пораду Путіну та його оточенню, як вберегти їхні життя.