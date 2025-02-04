Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту
Після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло
фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що слід значно більше створювати можливостей для виробництва в Україні

Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту. Імпорт – і це стосується не зброї – значно перевищує наш експорт. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Український лідер наголосив, що слід значно більше створювати можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні.

«Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати і щодо інших галузей. Також ми доручили працювати з партнерами, щоб більше було нашого ресурсу, нашого спільного європейського ресурсу для безпеки економічної діяльності. І це багато аспектів: від гуманітарного розмінування, розмінування аграрних земель до більшого захисту наших міст – ідеться передусім про протиповітряну оборону», – пояснив він.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло. У 2022 році частка зброї українського виробництва становила менше ніж 10% від загальних потреб. На цей час вона становить близько 33-34% від усього озброєння. Водночас Європа покриває близько 30% потреб, США – 40%.

Як повідомлялося, українська влада збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва.

До слова, за підсумками 2023 року 100 найбільших світових виробників озброєнь заробили $632 млрд.

Читайте також:

Теги: імпорт експорт президент Володимир Зеленський економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У попередньому сезоні Нью-Делі не дозволяв експорт цукру
Рішення однієї країни підірвало світові ціни на цукор
21 сiчня, 09:56
Трамп буде активно працювати, уже починаючи з першого робочого дня
Які укази Трамп підпише у перший день президентства: аналіз Fox News
20 сiчня, 08:54
Безгін: Ткаченко не буде, не дивлячись, підписувати все, що йому буде приносити команда Кличка
«Підписував все, що приносили». «Слуга народу» пояснив, які претензії були до попереднього голови КМВА Попка
17 сiчня, 17:44
Президент передав «Золоту Зірку» мамі загиблого воїна
Зеленський присвоїв Героя України бійцю, який загинув у рукопашному бою з окупантом
17 сiчня, 15:18
Президент України Володимир Зеленський та мер Варшави Рафал Тшасковський
Зеленський присвоїв Варшаві почесну відзнаку
15 сiчня, 22:23
Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Туском у Варшаві
Зеленський прибув з візитом до Польщі
15 сiчня, 10:41
Мадуро (у центрі), його дружина Сілія Флорес (ліворуч) і президент Національної асамблеї Хорхе Родрігес прибувають до Національної асамблеї на церемонію присяги Мадуро в Каракасі 10 січня
Мадуро, попри докази фальсифікацій на виборах, склав присягу президента Венесуели
10 сiчня, 18:52
Президент і перша леді провели близько 40 хвилин у медичному центрі Cedars-Sinai, щоб побачити новонародженого
У президента США народився правнук
9 сiчня, 04:20
Згідно з указом президента, свято щорічно відзначатиметься 3 липня
Президент встановив День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
8 сiчня, 13:29

Економіка

Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту
Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту
Президент пояснив, коли чекати індексацію пенсій
Президент пояснив, коли чекати індексацію пенсій
Ексвласник Приватбанку просить президента передати заправки «Авіас» до АРМА
Ексвласник Приватбанку просить президента передати заправки «Авіас» до АРМА
Українська металургія відновлюється, але ми маємо відійти від статусу сировинного придатка, – Анзін
Українська металургія відновлюється, але ми маємо відійти від статусу сировинного придатка, – Анзін
Син Януковича заробляє на продажі вугілля з окупованих територій України
Син Януковича заробляє на продажі вугілля з окупованих територій України
Верховна Рада викрила «тарифну змову» між ексголовою «Нафтогазу» Коболєвим та НКРЕКП
Верховна Рада викрила «тарифну змову» між ексголовою «Нафтогазу» Коболєвим та НКРЕКП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
22K
Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання
5797
Як визначити чи є священник українським. Відомий релігійний діяч дав пораду
5775
На Київщині знищено майже тонну небезпечних для здоров’я турецьких овочів
5483
Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію «Київська» і зробив тривожну заяву

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua