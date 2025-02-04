Зеленський наголосив, що слід значно більше створювати можливостей для виробництва в Україні

Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту. Імпорт – і це стосується не зброї – значно перевищує наш експорт. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Український лідер наголосив, що слід значно більше створювати можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні.

«Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати і щодо інших галузей. Також ми доручили працювати з партнерами, щоб більше було нашого ресурсу, нашого спільного європейського ресурсу для безпеки економічної діяльності. І це багато аспектів: від гуманітарного розмінування, розмінування аграрних земель до більшого захисту наших міст – ідеться передусім про протиповітряну оборону», – пояснив він.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло. У 2022 році частка зброї українського виробництва становила менше ніж 10% від загальних потреб. На цей час вона становить близько 33-34% від усього озброєння. Водночас Європа покриває близько 30% потреб, США – 40%.

Як повідомлялося, українська влада збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва.

До слова, за підсумками 2023 року 100 найбільших світових виробників озброєнь заробили $632 млрд.