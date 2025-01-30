The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів у легкій вазі

Василь Ломаченко та Данис Берінчик у топ-10 рейтингу

Лідером рейтингу є американець Джервонта Девіс

Авторитетний боксерський журнал The Ring оприлюднив рейтинг найкращих боксерів легкої ваги.

Першу сходинку рейтингу посів володар титулу WBA у легкому дивізіоні американець Джервонта Девіс. За ним йде український боксер Василь Ломаченко, який володіє поясом IBF.

Третю сходинку рейтингу посів чемпіон світу за версією WBC Шакур Стівенсон. Український боксер Денис Берінчик, який володіє поясом WBO, отримав від The Ring тільки шосту позицію.

Раніше боксер Денис Берінчик висловився про свого наступного суперника Кейшона Девіса, з яким українець проведе свій перший захист титулу WBO.

Рейтинг найкращих боксерів легкої ваги від The Ring