Чому Ватикан проти заборони УПЦ МП. Зеленський розставив крапки над «і»

Володимир Зеленський: «Важливо не втрачати зв'язок ні з Ватиканом, ні з Італією, ні з інформпростором усієї Європи та США»

Негативна реакція Ватикану на український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з РФ, спонукає посилити роботу України у світовому інформаційному просторі за кордоном. Про це заявив президент України Володимир Зеленськийпід час пресконференції.

«Вплив. Вплив є за кордоном, у Європі на різні релігійні інституції... Важливо не втрачати зв'язок ні з Ватиканом, ні з Італією, ні з інформпростором усієї Європи та США», – сказав Зеленський, коментуючи позицію Ватикану й відповідаючи на запитання, чи розуміють міжнародні партнери, що йдеться не про церкву як таку, а про зону впливу РФ на території України.

Глава держави наголосив, що вся команда президента України мала зустрічі у Ватикані на різних рівнях. «Це дуже складно (пояснити позицію ворожого впливу РПЦ – «Главком»). Це стосується не Ватикану, а в принципі: як тільки ти робиш паузи в інформаційній роботі, в інформаційній боротьбі за правдивий інформпростір... усе заповнюється інформацією РФ. Вони в цьому працюють як годинник», – розповів глава держави.

«У них напрацьовані інституції, великі гроші, багато людей всюди - від бізнесу до політики і релігії. Тому: тільки працювати щоденно. І сьогодні заява одна (від Ватикану – «Главком».), а завтра, якщо ви попрацюєте, може бути й інша заява. Церква працює за кордоном сильно», – пояснив президент України.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією, начебто забороняє людям молитися «в тій церкві, яку вони вважають своєю». Він закликав не забороняти жодну церкву.

Папа висловив «побоювання за свободу», зазначивши, що в Україні, мовляв, «тому, хто хоче, не дозволяється молитися в тому, що він вважає своєю церквою».

За його словами, той, хто молиться, не може чинити зло через це. Він закликав не скасовувати «прямо чи опосередковано» жодну християнську церкву.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Закон передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) як релігійної організації.

Після того, як закон набере чинності, українським церквам, які підозрюють у співпраці з РПЦ, буде надано дев'ять місяців для розриву зв'язків.

23 серпня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Також, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Зокрема, народного депутата Юрія Загороднього, який проголосував за заборону в Україні Російської православної церкви, було виключено з групи «Платформа за життя та мир».

Як повідомлялося, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президента, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».