Ізраїль відправить свою делегацію до місця переговорів

Під час зустрічі сторони мають фіналізувати деталі з виконання рамкової угоди між Ізраїлем та ХАМАС

Ізраїльська делегація візьме участь у переговорах з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Гази. Про це повідомляє Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Як зазначає пресслужба, переговори заплановані на 15 серпня. Ізраїль, згідно з пропозицією США та посередників, відправить свою делегацію до місця, яке буде визначено.

Під час зустрічі сторони мають фіналізувати деталі з виконання рамкової угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, які можуть покласти край активним бойовим діям, вже на фінальному етапі.

Як повідомлялося, Іран може відмовитись від проведення масованої атаки на Ізраїль у відповідь на загибель голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії у Тегерані.

Нагадаємо, Іран заявив про намір атакувати Ізраїль після загибелі Ханії у Тегерані 31 липня. Влада країни, а також ліванська «Хезболла» та ХАМАС звинуватили Ізраїль в атаці та пообіцяли відповідь. Про готовність приєднатися до удару також заявили єменські хусіти.

Напередодні Міністерство цивільної авіації Єгипту повідомило, що отримало від влади Ірану рекомендації тимчасово утриматися від польотів у повітряному просторі країни через «навчання». Обмеження діятимуть кілька годин, зокрема 8 серпня.

До слова, російський диктатор Володимир Путін попросив верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї стримано відповісти на ймовірне вбивство Ізраїлем лідера палестинського угруповання ХАМАС, порадивши уникати нападів на цивільних ізраїльтян.