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Очільник польського МЗС спрогнозував, коли Україна може стати членом Євросоюзу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Очільник польського МЗС спрогнозував, коли Україна може стати членом Євросоюзу
Очільник МЗС Польщі вважає, що процес вступу в ЄС буде нелегким та зачіпатиме інтереси як України, так і Євросоюзу
фото з відкритих джерел

На думку Сікорського, тривалість шляху України до ЄС залежить від низки факторів

Україна може стати членом Європейського Союзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю «Еспресо».

За словами міністра, тривалість шляху України до ЄС залежить від кількох факторів. Зокрема, від того, якою буде ситуація на фронті, оскільки від цього також залежатимуть бюджетні можливості країни. Окрім цього, як зазначив Сікорський, значення має й те, наскільки швидко Україна проводитиме реформи.

«Переговори насправді означають, що Україна повинна перейняти практику європейського законодавства, тобто перекласти на українську мову та проголосувати в Раді кількадесят тисяч сторінок європейського законодавства – велетенська робота. 35 розділів для переговорів, зокрема такі складні, як сільське господарство чи транспорт», – каже посадовець.

На думку Сікорського, Україна матиме значну роль в економіці Європейського Союзу, а також багато голосів у Європарламенті та Раді Європи. «Під вашим впливом зміниться також Європейський Союз», – зазначив він.

Сікорський зазначив, що процес вступу в ЄС буде нелегким та зачіпатиме інтереси як України, так і Євросоюзу. Однак завдяки спільним зусиллям, на думку міністра, Україна може стати членом ЄС під кінець цього десятиліття чи на початку наступного.

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

Як заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року.

До слова, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що наступні п'ять років – це вікно можливостей, яке Україна та ЄС мають використати дуже мудро.

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Теги: МЗС Польща Європейський союз

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