Депутати-мовчуни. 46 «слуг» за рік не сказали жодного слова у Раді

Більшість мовчазних нардепів раніше працювали у структурах «Студії Квартал 95»

У 2021 році 74 народні депутати не виступили у Верховній Раді жодного разу. Про це повідомляє Комітет виборців України. У комітеті проаналізували статистику виступів депутатів під час пленарних засідань у період з 1 січня до 6 грудня 2021 року. Враховувалися як виступи з місця, і з парламентської трибуни.

Як з'ясувалося, більшість «мовчазних депутатів» – представники фракції «Слуга народу». Жодного слова не сказали 46 «слуг». Серед них – низка осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95» і не мали досвіду політичної чи громадської роботи. Зокрема, це Юрій Корявченков (у минулому актор студії «Квартал 95» Юзік), Олександр Кабанов (сценарист, «Квартал 95»), Олена Хоменко (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, «Квартал 95»), Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, «Квартал 95»).

Також немає виступів у Василя Вірастюка (обраний депутатом в ОВО №87, склав присягу у червні), Богдана Яременка, Святослава Юраша, а також ексслуг народу Олександра Юрченка (звинувачений у отриманні хабара) та Романа Іванисова (раніше засуджений за зґвалтування).

Крім того, не висловлювалися і 16 представників «Опозиційної платформи – За життя». Серед них – Віктор Медведчук та Тарас Козак (перебувають під слідством), Сергій Льовочкін, Юлія Льовочкіна, Вадим Новинський, Вадим Столар, Григорій Суркіс.

Водночас значна частина депутатів виступила лише кілька разів протягом року. Так, 93 нардепи мали від одного до трьох виступів. Більшість із них – «слуги народу». Тричі за рік виступив олімпійський чемпіон Жан Беленюк – серед них виступ щодо законопроекту про підтримку спорту. Двічі за рік виступив ресторатор Микола Тищенко – щодо законопроекту про застосування до засуджених осіб засобів примусового голодування, а також проекту Держбюджету на 2022 рік.

Зрештою, комітет також назвав найактивніших депутатів: Дмитро Разумков (598 виступів, позафракційний), Руслан Стефанчук (544, «Слуга Народу»), Нестор Шуфрич (384, ОПЗЖ), Олександр Колтунович (367, ОПЗЖ), Юрій Павленко (266, ОПЗЖ), Сергій Власенко (248, «Батьківщина»), Григорій Мамка (227, ОПЗЖ), Андрій Пузійчук (198, «Батьківщина»), Михайло Цимбалюк (195, «Батьківщина») та Вадим Івченко (190, «Батьківщина»).

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