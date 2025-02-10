Віцепрезидент США заявив про зустріч з Зеленським
Віцепрезидент США планує зустрітися з президентом України
Віцепрезидент США Джей Ді Венс має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня, передає CBS News.
Як відомо, керівник Офіса президента України Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський очолить делегацію України на щорічній Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка розпочинається 14 лютого. Венс також має намір взяти участь в цій конференції.
Тож віцепрезидент США планує зустрітися з президентом України.
CBS News нагадує, що 7 лютого Трамп заявив журналістам, що може зустрітися із Зеленським наступного тижня. Зазначено, що конкретна дата зустрічі ще не визначена, але вона може відбутися у Вашингтоні, бо в Україну він не планує приїздити.
Зеленський наголошував, що його зустріч із Трампом повинна відбутися до того, як американський президент розпочне переговори з російським лідером. Контакти між командою Зеленського та командою Дональда Трампа відбуваються щодня. Про це в інтервʼю Reuters повідомив президент України Володимир Зеленський.
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним по телефону, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.
До слова, Зеленський заявляв, що для завершення війни у 2025 році є всі можливості, тому зробити це цілком реально.
Читайте також:
- Віцепрезидент США готується до першої міжнародної поїздки на посаді
- Трамп закінчить війну в Україні – радник Білого дому
- Зеленський пояснив, що втратить Україна, якщо проведе зараз вибори
- Кремль відреагував на заяву Трампа про розмову з Путіним
- Зеленський відповів, чи зможе Україна повернути окуповані Крим та Донбас
Коментарі — 0