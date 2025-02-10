Віцепрезидент США заявив про зустріч з Зеленським

Віцепрезидент США планує зустрітися з президентом України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня, передає CBS News.

Як відомо, керівник Офіса президента України Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський очолить делегацію України на щорічній Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка розпочинається 14 лютого. Венс також має намір взяти участь в цій конференції.

Тож віцепрезидент США планує зустрітися з президентом України.

CBS News нагадує, що 7 лютого Трамп заявив журналістам, що може зустрітися із Зеленським наступного тижня. Зазначено, що конкретна дата зустрічі ще не визначена, але вона може відбутися у Вашингтоні, бо в Україну він не планує приїздити.

Зеленський наголошував, що його зустріч із Трампом повинна відбутися до того, як американський президент розпочне переговори з російським лідером. Контакти між командою Зеленського та командою Дональда Трампа відбуваються щодня. Про це в інтервʼю Reuters повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним по телефону, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

До слова, Зеленський заявляв, що для завершення війни у 2025 році є всі можливості, тому зробити це цілком реально.