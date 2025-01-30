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«Хороша зустріч»: Канада пригрозила США заходами у відповідь на мита

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Хороша зустріч»: Канада пригрозила США заходами у відповідь на мита
Раніше через канадсько-американськоий кордон велась активна торгівля
фото із відкритих джерел

МЗС Канади заявило Держдепу США про готовність відповідати на введення мит

Глава МЗС Канади Мелані Жолі попередила держсекретаря США Марко Рубіо про заходи у відповідь з боку Оттави, якщо Вашингтон введе з 1 лютого обіцяні американським президентом Дональдом Трампом тарифи. Дипломат зазначила, що розмова була «хорошою», бо її співрозмовник «розуміє взаємозв'язок між торгівлею та геополітикою». Про це пише CHCH

«У мене відбулася гарна зустріч із Марко Рубіо. Я ясно дала зрозуміти, що якщо мита будуть введені, то ми вживемо заходів у відповідь. Усі варіанти (у відповідь  – «Главком») на столі», – додала міністр.

Крім того, Жолі та Рубіо, за її словами, обговорили міжнародний порядок денний. Серед іншого було порушено теми України та Близького Сходу, взаємин з Китаєм та конфлікту в Демократичній Республіці Конго.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про плани ввести 25% мита на товари з Канади та Мексики починаючи з 1 лютого 2025 року.

Мексика і Канада – це найбільші торгові партнери США. У 2024 році США імпортували товарів на $475 млрд з Мексики й на $418 млрд з Канади, що становить 30% всього імпорту США. Експорт США до цих країн також значний: $354 млрд до Канади й $322 млрд до Мексики. 

До цього господар Білого дому у своїх соцмережах представив географічну мапу, на якій він об'єднав США та Канаду. Публікацію республіканець ніяк не підписав. Обидві держави на карті були зафарбовані одним кольором.

Теги: США тарифи Канада експорт Дональд Трамп президент Марко Рубіо

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