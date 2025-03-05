Директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони залишає посаду

Новим очільником департаменту стане Дмитро Самофалов

Директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Оксана Сухорукова йде зі своєї посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її заяву в Facebook.

Сухорукова наголосила, що необхідно, щоб всі розуміли, що перемога залежить лише від нас самих та усвідомили, що для її досягнення потрібно «забути про політичні ігри, власні амбіції та неефективний менеджмент, який відволікає від фронту».

«Я робила все, аби допомогти тим, хто на передовій і продовжуватиму це робити. Наша команда також продовжить працювати тільки для перемоги, зосереджуючи увагу на фронті. Незалежно від місця, де вони продовжать служити», – зазначила вона.

За словами посадовиці, майора медичної служби, начальника передового хірургічного відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону Дмитра Самофалова було представлено як нового очільника Департаменту охорони здоров’я при Міноборони.

«Протягом останніх трьох тижнів ми залучали Дмитра до всіх процесів. Маю надію, що у нього вийде», – додала Сухорукова.

Нагадаємо, у Департаменті охорони здоров'я Міністерства оборони України у січні розпочалися перевірки за дорученням міністра оборони Рустема Умєрова.

Раніше Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони України повідомляв, що Рустемом Умєровим було прийнято рішення про заміну з 31.01.2025 цивільної посади директора на військову, що своєю чергою призведе до звільнення Оксани Сухорукової.

Як відомо, Міністерство оборони України торік створило Департамент охорони здоров’я, який очолила Оксана Сухорукова. Вона колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи.