Головна Країна Політика
search button user button menu button

Директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони залишає посаду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони залишає посаду
фото: Facebook/Оксана Сухорукова

Новим очільником департаменту стане Дмитро Самофалов

Директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Оксана Сухорукова йде зі своєї посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її заяву в Facebook.

Сухорукова наголосила, що необхідно, щоб всі розуміли, що перемога залежить лише від нас самих та усвідомили, що для її досягнення потрібно «забути про політичні ігри, власні амбіції та неефективний менеджмент, який відволікає від фронту».

«Я робила все, аби допомогти тим, хто на передовій і продовжуватиму це робити. Наша команда також продовжить працювати тільки для перемоги, зосереджуючи увагу на фронті. Незалежно від місця, де вони продовжать служити», – зазначила вона. 

За словами посадовиці, майора медичної служби, начальника передового хірургічного відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону Дмитра Самофалова було представлено як нового очільника Департаменту охорони здоров’я при Міноборони

«Протягом останніх трьох тижнів ми залучали Дмитра до всіх процесів. Маю надію, що у нього вийде», – додала Сухорукова.

Нагадаємо, у Департаменті охорони здоров'я Міністерства оборони України у січні розпочалися перевірки за дорученням міністра оборони Рустема Умєрова.

Раніше Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони України повідомляв, що Рустемом Умєровим було прийнято рішення про заміну з 31.01.2025 цивільної посади директора на військову, що своєю чергою призведе до звільнення Оксани Сухорукової.

Як відомо, Міністерство оборони України торік створило Департамент охорони здоров’я, який очолила Оксана Сухорукова. Вона колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи.

Читайте також:

Теги: звільнення Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У грудні минулого року до України прибула друга партія літаків F-16 від Данії
Україна отримала додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів
6 лютого, 16:03
Головним ініціатором ліквідації USAID називають підприємця Ілона Маска
Профспілки США подали до суду на адміністрацію Трампа
7 лютого, 09:25
Віталія Шабуніна переведено до лав Держприкордонної служби
Шабунін відправляється на фронт: каже, що його цим не налякати
13 лютого, 10:15
Внаслідок падіння уламків безпілотників у Ростові-на-Дону пошкоджено кілька ростовських багатоповерхівок
Влада РФ скаржиться на атаку десятків БпЛА: ППО окупантів пошкодила кілька багатоповерхівок
8 лютого, 06:38
Запропоновані зміни розширюють перелік захищених категорій
Кабмін пропонує заборонити кредиторам вибивати борги з ветеранів війні
16 лютого, 02:57
Безпілотники можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов
До експлуатації у війську допущено нові дрони: що про них відомо
18 лютого, 13:25
Підозрюваний «зливав» окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій
Затримано агента, який «зливав» до ФСБ дані про ексзасуджених, що воюють за Україну
18 лютого, 10:24
У 2024 році колишньому главі Міністерства оборони виповнилося 70 років
Як ексміністр оборони Кузьмук у Монако відсвяткував своє 70-річчя (відео)
25 лютого, 09:32
За словами глави України, чоловіки, які пішли на війну добровольцями у віці 18-24, не можуть отримати преференції від «контракту 18-24»
Зеленський доручив розібратися з проблемними питаннями в «контракті 18-24»
23 лютого, 19:38

Політика

Українська та американська команди почали працювати над зустріччю – Зеленський
Українська та американська команди почали працювати над зустріччю – Зеленський
Директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони залишає посаду
Директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони залишає посаду
Україна готує план перших кроків для наближення миру
Україна готує план перших кроків для наближення миру
Єрмак поговорив з радником Трампа після припинення надання розвідданих Україні
Єрмак поговорив з радником Трампа після припинення надання розвідданих Україні
Ексміністр МЗС розповів про першу розмову Зеленського і Путіна у 2019-му
Ексміністр МЗС розповів про першу розмову Зеленського і Путіна у 2019-му
Петиція про блокування російськомовних пісень. Шмигаль дав відповідь
Петиція про блокування російськомовних пісень. Шмигаль дав відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
32K
Скільки американців винуватять Україну у розв'язанні війни? Опитування Reuters
30K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
13K
Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua