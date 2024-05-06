У Берліні третю добу триває пожежа на заводі, який постачає системи ППО для України

Займання на заводі Diehl у Берліні третю добу гасять 10 пожежних команд

У берлінському районі Ліхтерфельді третю добу не можуть загасити пожежу на заводі, що належить компанії Diehl. Про це пише Tagesspiegel. На місці пожежі на вулиці Ам Штіхканал чергують 10 пожежних команд, повідомив офіційний представник пожежної служби.

Він не зміг сказати, коли завершиться боротьба з вогнем, але визнав: «все, що ще може горіти, згорить». Представник пожежної служби пояснив, що вода не може потрапити на всі об'єкти, що горять, тому спеціалізовані компанії почнуть зносити залишки будівлі з 6 травня. Інакше до деяких джерел вогню пожежникам не дістатись.

За даними газети Bild, у руїнах будівлі неодноразово спалахували пожежі. Можуть пройти дні, перш ніж слідчі увійдуть до будівлі, яка перебуває під загрозою обвалення, повідомили джерела. Пожежники відмовляються заходити до приміщення, що горить. Причина пожежі залишається незрозумілою.

Місцеві ЗМІ писали, що пожежа не вплинула на виробництво зенітних ракетних комплексів IRIS-T, які постачаються, зокрема, в Україну. Відомо, що вогонь охопив відділення підприємства, яке займається гальванізацією металу для автомобільної промисловості, і не торкнувся оборонного сектору.

Раніше стало відомо, що у Берліні сталася пожежа на металургійному заводі оборонно-промислової компанії Diehl, який займається виробництвом систем ППО Iris-T. За даними місцевих служб, пожежа розпочалася на першому поверсі одного із приміщень заводу. Через деякий час вогонь поширився на верхні поверхи та дах, внаслідок чого він частково обрушився.