Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Берліні третю добу триває пожежа на заводі, який постачає системи ППО для України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Берліні третю добу триває пожежа на заводі, який постачає системи ППО для України
Берлін потерпає від пожежі на заводі
фото: Berliner Feuerwehr/X

Займання на заводі Diehl у Берліні третю добу гасять 10 пожежних команд

У берлінському районі Ліхтерфельді третю добу не можуть загасити пожежу на заводі, що належить компанії Diehl. Про це пише Tagesspiegel. На місці пожежі на вулиці Ам Штіхканал чергують 10 пожежних команд, повідомив офіційний представник пожежної служби.

Він не зміг сказати, коли завершиться боротьба з вогнем, але визнав: «все, що ще може горіти, згорить». Представник пожежної служби пояснив, що вода не може потрапити на всі об'єкти, що горять, тому спеціалізовані компанії почнуть зносити залишки будівлі з 6 травня. Інакше до деяких джерел вогню пожежникам не дістатись.

За даними газети Bild, у руїнах будівлі неодноразово спалахували пожежі. Можуть пройти дні, перш ніж слідчі увійдуть до будівлі, яка перебуває під загрозою обвалення, повідомили джерела. Пожежники відмовляються заходити до приміщення, що горить. Причина пожежі залишається незрозумілою.

Місцеві ЗМІ писали, що пожежа не вплинула на виробництво зенітних ракетних комплексів IRIS-T, які постачаються, зокрема, в Україну. Відомо, що вогонь охопив відділення підприємства, яке займається гальванізацією металу для автомобільної промисловості, і не торкнувся оборонного сектору.

Раніше стало відомо, що у Берліні сталася пожежа на металургійному заводі оборонно-промислової компанії Diehl, який займається виробництвом систем ППО Iris-T. За даними місцевих служб, пожежа розпочалася на першому поверсі одного із приміщень заводу. Через деякий час вогонь поширився на верхні поверхи та дах, внаслідок чого він частково обрушився.

Читайте також: Німецькі залізничники планують масштабний страйк під час Євро-2024
Теги: пожежа Німеччина страйк системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як повідомила розвідка, відновлення боєздатності «Серпухова» потребуватиме тривалого часу
Пожежа на російському кораблі «Серпухов». Розвідка повідомила деталі (відео)
8 квiтня, 17:47
Пісторіус вимагає значно більше грошей для потреб армії Німеччини
Німеччина може зупинити програму переозброєння – Spiegel
11 квiтня, 22:44
Мая Санду провела зустріч із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен
Президентка Молдови закликала Нідерланди передати системи ППО Україні
12 квiтня, 05:20
Чехія виготовлятиме нові танки у рамках великого європейського замовлення
Чехія буде виробляти нову версію танка Leopard 2
23 квiтня, 16:42
У ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136
На Київщині вночі працювала ППО: Росія атакувала дронами
23 квiтня, 08:38
На базах росіяни зберігали 26 тис. кубометрів палива
Обстріл нафтобази під Смоленськом: супутник зафіксував масштабні пожежі (фото)
24 квiтня, 13:39
Уряд Латвії схвалив передачу ЗСУ зенітних гармат Nbs
Покращить протиповітряну оборону України. Латвія анонсувала нову допомогу
30 квiтня, 16:58
Рим має намір передати Україні систему, яку він раніше позичав Словаччині
Італія передасть Україні систему ППО Samp/T – ЗМІ
3 травня, 12:51
У Німеччині можна знайти роботу фахівцям із будівництва
Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці
1 травня, 12:03

Соціум

У Берліні третю добу триває пожежа на заводі, який постачає системи ППО для України
У Берліні третю добу триває пожежа на заводі, який постачає системи ППО для України
Більшість німців не готові бачити у країні одну категорію біженців: опитування
Більшість німців не готові бачити у країні одну категорію біженців: опитування
Уряд Швеції пообіцяв покращити умови життя для українських біженців
Уряд Швеції пообіцяв покращити умови життя для українських біженців
Угорці вийшли на масовий мітинг проти партії Орбана
Угорці вийшли на масовий мітинг проти партії Орбана
Нищівні повені та зсуви ґрунту в Бразилії: кількість загиблих зросла до 60 людей
Нищівні повені та зсуви ґрунту в Бразилії: кількість загиблих зросла до 60 людей
Друг Берлусконі розповів моторошну історію про полювання з Путіним
Друг Берлусконі розповів моторошну історію про полювання з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Полонений бурят пояснив, чому його народ їде воювати в Україну
15K
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
11K
Більшість німців не готові бачити у країні одну категорію біженців: опитування
11K
Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів
7362
Генерал-лейтенант розповів, як Atacms вплинули на бойові дії
5616
Друг Берлусконі розповів моторошну історію про полювання з Путіним

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Вчора, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua