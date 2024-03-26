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До Києва прибув голова комісії парламенту Естонії Міхкельсон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув голова комісії парламенту Естонії Міхкельсон
фото: Марко Міхкельсон/соцмережа Х

Марко Міхкельсон опублікував фото з київського залізничного вокзалу

Сьогодні, 26 березня, голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон прибув із візитом до Києва. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Доброго ранку, Київ!» – написав Міхкельсон, опублікувавши фото з київського залізничного вокзалу. 

Раніше повідомлялося, що Естонія передає Україні пакет військової допомоги на суму 20 млн євро. Пакет військової допомоги включає безвідкатну протитанкову зброю, вибухівку, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперську техніку, боєприпаси меншого калібру та багато іншого.

Він зазначив, що в останній пакет допомоги увійшли снаряди калібру 155 мм, що стало додатковим внеском Естонії в ініціативу Євросоюзу про відправку в Україну мільйона снарядів.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що естонські Сили оборони не будуть направлені в Україну. Таку заяву Каллас оголосила під час виступу у парламенті.

Також Естонія розробила стратегію допомоги Україні на 120 млрд євро. У стратегії детально розписано, на що будуть витрачені ці гроші – в основному йдеться про оборонну техніку та боєприпаси. Припускається, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, для чого Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків і використати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.

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Теги: Естонія

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