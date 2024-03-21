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Снайперська техніка та боєприпаси: Естонія передає Україні нову військову допомогу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Снайперська техніка та боєприпаси: Естонія передає Україні нову військову допомогу
Пакет військової допомоги від Естонії включає безвідкатну протитанкову зброю, вибухівку, різні види артилерійських боєприпасів
фото з відкритих джерел

В останній пакет допомоги увійшли снаряди калібру 155 мм, що стало додатковим внеском Естонії в ініціативу ЄС

Естонія передає Україні пакет військової допомоги на суму 20 млн євро. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Естонії.

Пакет військової допомоги включає безвідкатну протитанкову зброю, вибухівку, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперську техніку, боєприпаси меншого калібру та багато іншого.

«Ми склали цей пакет, зосередившись на забезпеченні максимальної вигоди для України, не допускаючи при цьому зниження обороноздатності Естонії», – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зазначив, що в останній пакет допомоги увійшли снаряди калібру 155 мм, що стало додатковим внеском Естонії в ініціативу Євросоюзу про відправку в Україну мільйона снарядів.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що естонські Сили оборони не будуть направлені в Україну. Таку заяву Каллас оголосила під час виступу у парламенті.

Також Естонія розробила стратегію допомоги Україні на 120 млрд євро. У стратегії детально розписано, на що будуть витрачені ці гроші – в основному йдеться про оборонну техніку та боєприпаси. Припускається, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, для чого Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків і використати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.

Також раніше адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги на $300 млн, який вони виділять Україні.

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Теги: Естонія

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