Блінкен повідомив, чи підтримають Україну союзники у новому контрнаступі

Держсекретар США наголосив, що союзники щодо НАТО «повні рішучості зробити так, щоб Україна мала те, що їй потрібно, зокрема, щоб повернути територію, яку в неї захопили росіяни».

Західні союзники зосереджені на передачі Україні озброєння не тільки для оборони, але й для наступальних операцій. Вони продовжать підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкена під час пресконференції в рамках засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі.

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Блінкен відповів на запитання про те, що західні союзники не нададуть Україні зброю для нового масштабного контрнаступу і що це може підштовхнути Україну до переговорів.

«Країни НАТО майже з першого дня забезпечували, щоб Україна мала те, що необхідно не тільки для захисту від російської агресії, що триває, а й повернула забрану Росією територію. І це зобов'язання зберігається», – сказав Блінкен.

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Держсекретар США додав, що союзники щодо НАТО «повні рішучості зробити так, щоб Україна мала те, що їй потрібно, зокрема, щоб повернути територію, яку в неї захопили росіяни».

Блінкен підкреслив, що західна допомога Україні зосереджена на двох речах: допомогти Україні вистояти у поточній війні з РФ, а також побудувати майбутнє, в якому «вона міцно стоятиме на своїх ногах».

Також Блінкен прокоментував ймовірність мирних переговорів між Україною та РФ. «У міру того, як Путін вірить, що він зможе протриматися довше, ніж Україна, ніж її народ, Росія відмовлятиметься вступати до будь-яких осмислених переговорів або дипломатії», – сказав він.

Нагадаємо, спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон висловив сподівання, що підтримка України зі сторони США і Конгресу буде продовжена.