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До України з прощальним візитом прибула президентка Словаччини Чапутова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До України з прощальним візитом прибула президентка Словаччини Чапутова
У Чапутової завершується термін президентських повноважень
фото з відкритих джерел

Із міркувань безпеки інформація про  подальшу програму глави Словаччини буде надаватися на постійній основі

Сьогодні, 10 травня до Києва із офіційним візитом прибула президентка Словаччини Зузанна Чапутова. Про це заявив речник президентки Словаччини Мартін Стрізінец.

«Я прибула сьогодні до Києва з прощальним візитом. Це вже четвертий раз за час мого перебування на посаді, третій раз – під час війни. Я тут також тому, що привезла добрі новини про допомогу Словаччини Україні», – цитує видання президентку Словаччини.

Речник Чапутової зазначив, що з міркувань безпеки інформація про  подальшу програму глави Словаччини буде надаватися на постійній основі.

У Чапутової завершується термін президентських повноважень. У зв'язку з цим вона здійснює прощальні візити до країн.

Видання SME повідомило, що президентка Словаччини вже віддала данину пам'яті 118 жертвам біля села Мощун.

Варто зазначити, що уряд Словаччини відмовився від допомоги Україні. У зв'язку з цим громадяни країни почали збирати кошти на закупівлю боєприпасів Україні.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала прем’єра країни Роберта Фіцо за проросійську риторику, порівнявши його із угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Нагадаємо, днями до Києва з неанонсованим візитом прибула міністерка розвитку ФРН Свенья Шульце

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Теги: Словаччина

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