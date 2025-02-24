Рада провалила голосування про підтримку демократії в Україні

Водночас Рада підтримала звернення до парламентів, урядів і організацій, присвячене до річниці війни

Відповідну постанову підтримали лише 218 парламентарів

Парламент провалив голосування за постанову №13039 про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву народного депутата Ярослава Железняка.

За постанову віддали свої голоси лише 218 парламентарів. Вона передбачала акцентування уваги на необхідності дотримання принципу інституційної безперервності влади, особливо під час воєнного стану, та наголошує, що український лідер Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.

Однак Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до парламентів, урядів і міжнародних організацій у зв’язку з третіми роковинами повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, 24 лютого 2025 року – третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей день назавжди закарбувався в пам’яті українців як найстрашніший ранок, коли життя поділилося на «до» і «після». Близько 04:00 ранку вибухи розірвали тишу міст, ракети вдарили по аеропортах, військових частинах і мирних кварталах.

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Як повідомлялося, 13 лютого спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково закрив засідання парламенту після того, як народні депутати заблокували трибуну через санкції РНБО проти лідера «ЄС» Петра Порошенка.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків і розтягнути гарантоване пільгове фінансування ERA (програма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) у $50 млрд не на рік, а на три роки на тлі невизначеності в майбутньому.

До слова, парламент більше не ухвалюватиме раптові податкові зміни.