До Мінська після Москви завітав прем'єр-міністр Китаю Лі Цян

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян відвідав Мінськ після завершення свого візиту до Москви. Після зустрічі з білоруським прем'єр-міністром Романом Головченком сторони оголосили про посилення співпраці у сферах торгівлі, безпеки, енергетики та фінансів. Про це повідомляє Reuters.

Основні пункти заяви:

Зміцнення співпраці у промислових ланцюгах поставок та спрощення торгівлі.

Поглиблення співпраці Білорусі з Великою затокою Гуандун-Гонконг-Макао.

Підтвердження активної підтримки Білоруссю ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях».

Відзначення динамічного розвитку китайсько-білоруських відносин протягом 32 років.

За даними китайського видання, КНР є другим за величиною торговим партнером Білорусі та її найбільшим торговим партнером в Азії. Торік двостороння торгівля перевищила 8,4 мільярда доларів.

Як відомо, Лі прибув до Білорусі в четвер після завершення свого першого візиту до Росії в якості прем'єр-міністра Китаю.

Нагадаємо, Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Раніше Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

До слова, міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України.

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.