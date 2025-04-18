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Зеленський звернувся до партнерів після російських ударів по Харкову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський звернувся до партнерів після російських ударів по Харкову
У Харкові тривають рятувальні роботи після удару російських ракет
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Президент: «Не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше»

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів України надати системи протиповітряної оборони та ракети до них після ворожої атаки на Харків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі українського лідера.

«Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до США, по системи Patriot… ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ. І не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше. І це по-християнськи – допомогти. Особливо коли є така можливість – допомогти», – каже він.

За словами президента, у Харкові ще тривають роботи після удару російських ракет. У результаті удару пошкоджені звичайні житлові будинки, багато постраждалих – більше сотні людей.

«Попередньо це були крилаті ракети – «Іскандери». Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою», – розповів глава держави.

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Наслідки удару по Харкову
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, окупанти вдарили по низці українських міст. Володимир Зеленський назвав це «знущаннями над нашими людьми та містами».

Як відомо, російські терористи сьогодні зранку вдарили по густонаселеному району Харкова. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. На території підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля на загальній площі близько 450 кв.м.

Раніше в день, коли віряни відзначали Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум.

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Теги: Володимир Зеленський Харків системи ППО обстріл

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