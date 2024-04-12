Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу

Резніков обійняв посаду директора Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього (Ukrainian Institute for the Future). Про це повідомив співзасновник інституту Ігор Ліскі у Facebook.

«Зараз це самий актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії!», – йдеться у його повідомленні.

фото: Ігор Ліскі/Facebook

Ліскі опублікував спільне фото з Резніковим. На світлині також присутній ще один співзасновник Безпекових та оборонних програм Анатолій Амелін.

Нагадаємо, 5 вересня минулого року Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони, а 6 вересня призначила замість нього колишього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

Як повідомлялося, на початку січня уперше після відставки колишній міністр оборони України Олексій Резніков з'явився на людях. Його помітили у Києві на Байковому цвинтарі під час відкриття меморіалу колишньому президенту Леоніду Кравчуку. На церемонії також були присутні олігарх та нардеп Григорій Суркіс та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.