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Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу
Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони 5 вересня 2023 року
фото: mil.gov.ua

Резніков обійняв посаду директора Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього (Ukrainian Institute for the Future). Про це повідомив співзасновник інституту Ігор Ліскі у Facebook.

«Зараз це самий актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії!», – йдеться у його повідомленні.

Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу фото 1
фото: Ігор Ліскі/Facebook

Ліскі опублікував спільне фото з Резніковим. На світлині також присутній ще один співзасновник Безпекових та оборонних програм Анатолій Амелін.

Нагадаємо, 5 вересня минулого року Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони, а 6 вересня призначила замість нього колишього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

Як повідомлялося, на початку січня уперше після відставки колишній міністр оборони України Олексій Резніков з'явився на людях. Його помітили у Києві на Байковому цвинтарі під час відкриття меморіалу колишньому президенту Леоніду Кравчуку. На церемонії також були присутні олігарх та нардеп Григорій Суркіс та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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Теги: міністр Олексій Резніков робота

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