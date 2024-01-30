Нардепка Геращенко розповіла, що дозволяють собі депутати в Раді

Мар’яна Безугла звинуватила Валерія Залужного у зловживанні алкоголем. Відповідь колег не забарилася

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко відреагувала на скандальний пост народної депутатки Марʼяни Безуглої, в якому вона звинуватила генералітет, зокрема Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, в зловживанні алкоголем. Геращенко у відповідь розповіла, що деякі нардепи можуть прийти до Ради напідпитку, а деякі – «пихнути прямо в залі айкосом».

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«В радянські часи був колись такий партійний дєятєль Лігачов, запамʼятався борьбою з алкоголізмом. Бачу, реінкарнувався в Марʼяну. Тут головне не вийти на самих себе. Бо поряд з Марʼяною в першому парламентському ряду сидить колишній журналіст Плюсів Сергій Ш, якого за всю цю каденцію тверезим ніхто не бачив. В цьому скликанні молоді ліца можуть пихнути прям в залі айкосом з під поли худі. Благо, журналістів на балконі немає», – йдеться у повідомленні депутатки.

Вона також розповіла, що одна нардепка від «Слуги народу» ледь «вписалася в двері» і їй допомагали зайти в залу. Геращенко додала, що іноді «після пленарного дня в цій компашці хочеться бокал просеко».

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Зазначимо, Мар’яна Безугла в черговому скандальному пості дорікнула Валерію Залужному зловживанням алкоголю. Вона опублікувала фото генерала і заявила, що «це біда серед генералітету».

«Майте на увазі, що тут такий вигляд не із-за суворого сонця окопів (він дуже рідко вибирається бодай з кабінету, не те що з Києва), а із-за алкоголю, вибачайте», – йдеться у повідомленні депутатки.

Безугла також заявила, зо Залужний нібито шантажує керівництво, що у разі відставки нібито не залишиться в ЗСУ, а «звільниться через ВЛК».

Варто додати, що слова Безуглої про нібито проблеми з алкоголем та здоров'ям у Залужного вже підхопили російські ЗМІ:

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До слова, 88% українців довіряють Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному (не довіряють – лише 4%). У всіх регіонах абсолютна більшість довіряють ЗСУ, Валерію Залужному та волонтерам. При цьому високий рівень довіри до Головнокомандувача ЗСУ залишається незмінним після повномасштабного вторгнення.

Нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Народні депутати від «Слуги народу» обурені заявами своєї однопартійки Марʼяни Безуглої про те, що військове керівництво України «має піти», адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «не зміг надати план задуму на 2024».

До слова, народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла про трьох генералів, один з яких може стати новим головнокомандувачем ЗСУ в рамках зміни стратегії 2024. У її публікації йдеться про Кирила Буданова, Євгена Мойсюка та Олександра Сирського.