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Рада перепризначила Сибігу главою МЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рада перепризначила Сибігу главою МЗС
фото: Ярослав Железняк/Telegram

«За» проголосували 266 народних депутатів

Сьогодні, 19 серпня, Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду.

«За» проголосували 266 народних депутатів.

Рада перепризначила Сибігу главою МЗС фото 1
скриншот з трансляції

Під час виступу в Раді Сибіга назвав три пріоритети для роботи Міністерства закордонних справ: справедливий мир; вступ до ЄС і НАТО; світове українство.

Дипломатичну кар’єру Андрій Сибіга розпочав у МЗС у 1997 році. Працював у посольстві України в Польщі, очолював Департамент консульської служби МЗС. У 2016-2021 роках був послом України в Туреччині, після чого працював заступником керівника Офісу президента.

У квітні 2024 року Сибіга став першим заступником міністра закордонних справ, а у вересні того ж року – міністром закордонних справ.

16 липня 2026 року Верховна Рада звільнила Сибігу з посади міністра у зв’язку з формуванням нового уряду. Наступного дня Кабмін призначив його першим заступником міністра закордонних справ і поклав на нього виконання обов’язків глави МЗС

Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

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Теги: МЗС Верховна Рада кадрові зміни Андрій Сибіга

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