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«Дорогий Петро Олексійовичу, тобі було лише 18». Дружина привітала Порошенка з днем народження архівними фото

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Дорогий Петро Олексійовичу, тобі було лише 18». Дружина привітала Порошенка з днем народження архівними фото
Марина Порошенко оприлюднила архівні світлини
колаж: glavcom.ua

 26 вересня Петру Порошенку виповнився 61 рік

Дружина п’ятого президента України Петра Порошенка Марина Порошенко привітала чоловіка з днем народження та оприлюднила архівні світлини їхньої родини. Сьогодні, 26 вересня, Петру Порошенку виповнився 61 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

У відеозверненні Марина Порошенко несподівано звернулася до чоловіка доволі офіційно – «Дорогий Петро Олексійовичу», після чого згадала їхню молодість і перший день народження Порошенка, який вони відзначали разом.

«Я сьогодні думаю про те, якими молодими ми були, коли вперше зустріли твій день народження. Тобі було лише 18. І хто тоді міг уявити, скільки всього нам доведеться пройти разом?» – сказала вона.

Привітання Марина Порошенко проілюструвала архівними та сучасними фотографіями, показавши історію їхніх стосунків упродовж понад 40 років – від юності та весілля до сьогодення.

«Дорогий Петро Олексійовичу, тобі було лише 18». Дружина привітала Порошенка з днем народження архівними фото фото 1
фото: Марина Порошенко у Facebook
«Дорогий Петро Олексійовичу, тобі було лише 18». Дружина привітала Порошенка з днем народження архівними фото фото 2
фото: Марина Порошенко у Facebook

За словами Марини Порошенко, попри десятиліття спільного життя, вона досі захоплюється чоловіком і вважає його найближчим другом. «Ти для мене не лише коханий чоловік, ти мій найближчий друг. Людина, з якою я можу розділити радість і біль, тривоги і надії», – зазначила вона.

«Дорогий Петро Олексійовичу, тобі було лише 18». Дружина привітала Порошенка з днем народження архівними фото фото 3
фото: Марина Порошенко у Facebook
«Дорогий Петро Олексійовичу, тобі було лише 18». Дружина привітала Порошенка з днем народження архівними фото фото 4
фото: Марина Порошенко у Facebook

Наприкінці привітання Марина Порошенко побажала чоловікові щастя та Божого захисту і зізналася, що хоче ще багато років дивитися на нього «з любов'ю, гордістю і захопленням».

Нагадаємо, раніше третій президент України Віктор Ющенко зворушливо привітав свого старшого брата Петра Ющенка з 80-річчям. У дописі він згадав їхнє дитинство на Сумщині, батьківський дім і назвав брата «надійним плечем» та «мудрим порадником».

Ющенко також наголосив, що для нього братерство – це не лише кровний зв’язок, а й спільні спогади про родину, батьківські настанови та роки, прожиті разом. Петро Ющенко був народним депутатом IV, V та VI скликань від «Нашої України»

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Теги: Петро Порошенко Марина Порошенко день народження

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