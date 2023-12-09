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Коли Україна вступить в ЄС. Колишній впливовий чиновник Єврокомісії закликав українців зняти рожеві окуляри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Коли Україна вступить в ЄС. Колишній впливовий чиновник Єврокомісії закликав українців зняти рожеві окуляри
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн передає президенту України Володимиру Зеленському анкету щодо вступу до ЄС
фото з відкритих джерел

«Відкриваючи зараз переговори про вступ, ЄС створив би багато очікувань в Україні»

Вступ України в Європейський союз займе довший період часу, ніж здається більшості людей. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив колишній Директор із Західних Балкан в Європейській комісії та експерт з питань розширення П’єр Мірель.

Як зазначив експерт, західноєвропейська преса дедалі частіше пише, що ЄС «заходить дуже далеко з Україною». «Надання їй (Україні – «Главком») статусу кандидата ніхто не оскаржував, тому що відмова від цього минулого року означала б перемогу Путіна. Але початок переговорів – це інший процес», – зауважив він.

Колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії каже, надаючи статус кандидата і відкриваючи зараз переговори про вступ, ЄС створив би багато очікувань в Україні.

«Даючи людям відчуття, що раз щороку приймається важливе рішення, то вступ має тривати лише короткий проміжок часу. Що ж, я боюся, що це займе довший період часу, ніж здається більшості людей. І, на жаль, це може викликати розчарування та втому від розширення в українському суспільстві, як це вже сталося із Західними Балканами», – пояснив Мірель.

Зокрема, експерт наголошує, люди на Балканах підозрюють, що ЄС з політичних міркувань дивиться на Західні Балкани крізь збільшувальне скло, а на Україну – крізь рожеві окуляри, як на це натякав австрійський міністр Шаленберг.

Мірель каже, посилення євроскептичних і ультраправих політичних партій у західній частині Європи дійсно матиме вплив на розширення ЄС. «Зокрема, через бюджетні кошти. Люди будуть казати: «Нам потрібно зменшити нерівність у наших країнах, нам потрібно боротися зі зміною клімату, ми не можемо дозволити собі витрачати мільярди на країни, які надто покладаються на Брюссель» тощо.

Що стосується Єврокомісії, я не впевнений, що тут буде серйозний вплив, адже, на мою думку, «традиційні» партії – соціал-демократи, чи зелені, чи ліберали, чи консерватори – все одно складатимуть більшість у більшості країн-членів. І тому єврокомісари будуть від цих партій, а не від ультраправих. Отже, в Єврокомісії ні, але в Європарламенті – так. Він може бути іншим і, можливо, з посиленою ультраправою групою», – пояснив експерт.

Мірель вважає, що до 2023 року Євросоюз має бути готовим до розширення.

«Він мусить бути готовим. Адже це вже стосується довіри. Не стільки в контексті України, скільки Західних Балкан, адже вони чекали довгих 20 років. Відтак, сьогодні ви бачите всі ці різні дискусії, пропозиції, що надходять від Європейського парламенту, від франко-німецької групи експертів тощо. Тому я думаю, що ЄС повинен бути готовий до того часу», – зауважив колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії.

Експерт наголошує, єдина країна, яка найкраще готова до вступу – це Чорногорія.

«Це невелика країна, яка не має двосторонніх проблем зі своїми сусідами. Попри те, що там багатонаціональне суспільство, чорногорці добре ладнають між собою і між ними ніколи не було реальних труднощів. Крім того, маленька країна означає малі витрати для ЄС, тому він може продовжувати без великих проблем і змін поточної бюджетної політики. Тому, якщо нинішня чорногорська коаліція та уряд встоять, то Чорногорія матиме хороші шанси приєднатися до ЄС близько 2030 року», – додав Мірель.

Також Мірель вважає, що Європейський союз повинен провести низку реформ для того, аби він міг повноцінно функціонувати, попри блокування важливих рішень окремими країнами. Зокрема, якщо в Європейській Раді немає консенсусу, то через певний період часу доведеться приймати рішення на основі більшості голосів та накладати санкції на країну, яка не дотримується так званого фундаментального верховенства права.

Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Натомість Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Раніше він сказав, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.

Читайте також: П’єр Мірель: Не бачу, як Україна може приєднатися до ЄС без якогось мирного договору з Росією
Теги: Володимир Зеленський Європейський союз

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