Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий прем'єр Корецький назвав ключові завдання уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Новий прем'єр Корецький назвав ключові завдання уряду
Сергій Корецький: Паралельно готуємо країну до зими, підтримуємо українських громадян і бізнес
фото: Сергій Корецький/Telegram

Корецький: Приступаю до виконання обовʼязків премʼєр-міністра з чітко визначеними пріоритетами

Сергій Корецький розпочав виконання обов'язків прем'єр-міністра та назвав ключові завдання уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Приступаю до виконання обовʼязків премʼєр-міністра з чітко визначеними пріоритетами. Наше головне завдання – повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу. Ми зробимо все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо сил і засобів: дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння», – йдеться у дописі.

Корецький зазначив, що паралельно триває підготовка країни до зими, а також підтримка українських громадян і бізнесу. За його словами, держава має виконувати всі соціальні зобов'язання, забезпечуючи своєчасну виплату пенсій, соціальної допомоги та фінансування ключових державних послуг.

«Особливу увагу приділяємо прифронтовим громадам, які щодня живуть під російськими обстрілами. Окремий пріоритет – зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів і максимально ефективне використання міжнародної допомоги. Наш стратегічний курс залишається незмінним – повноправне членство України в Європейському Союзі. Приступаємо до роботи», – наголосив голова уряду.

Хто такий Сергій Корецький

53-річний Корецький очолює НАК «Нафтогаз України» з квітня 2025 року – його призначили за результатами відкритого конкурсу за участю 62 кандидатів, який проводила міжнародна рекрутингова компанія Korn Ferry. До цього він керував «Укрнафтою» та «Укртатнафтою», а кар'єру в паливно-енергетичному секторі починав із посади охоронця в групі компаній «Континіум». Детальніше про шлях прем'єра «Главком» писав у досьє на майбутнього очільника уряду.

Опитані журналістами співрозмовники пояснюють вибір президента управлінським досвідом Корецького під час минулої опалювальної кризи: саме йому доручили готувати енергетичну галузь до нового, як очікується, найважчого за роки війни опалювального сезону. Кандидатуру також уже представили західним партнерам – Корецький супроводжував Зеленського на останньому саміті НАТО в Анкарі.

Що передувало кадровим змінам

12 липня Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів після зустрічі з тодішньою прем'єркою Юлією Свириденко, а 14 липня Верховна Рада підтримала відставку її уряду у повному складі.

Нагадаємо, Свириденко очолювала уряд із липня 2025 року; про причини кадрового перезавантаження Кабміну президент заявив ще на початку минулого тижня.

Зауважимо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України, підтримавши відповідне подання президента Володимира Зеленського.

Читайте також:

Теги: Кабмін уряд Сергій Корецький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кандидат на посаду прем’єр-міністра України Сергій Корецький
Уряду Корецького ще нема, але в нього вже є п'ять проблем
Сьогодні, 08:44
Останніми роками вимоги для отримання бронювання вже були складними для невеликих агропідприємств
«Фермери ляжуть на лопатки». Нардеп вимагає змінити критерії бронювання
23 червня, 15:23
Голосування за кандидатуру прем'єр-міністра може відбутися цього тижня разом із поданням щодо нового складу уряду
Зеленський визначився з кандидатом на посаду прем'єра
Вчора, 23:42
Кабмін запровадив нові пільги для постраждалого бізнесу
Уряд звільнив постраждалий від обстрілів бізнес від перевірок
2 липня, 14:47
2022 року Корецького призначили керівником «Укрнафти»
Від охоронця до топменеджера: що відомо про Сергія Корецького, який може стати новим прем’єром
12 липня, 20:38
Юлія Свириденко очолила Кабінет Міністрів України 17 липня 2025 року після схвалення її кандидатури Верховною Радою
Свириденко подала у відставку з посади прем'єр-міністра
13 липня, 19:38
Сергія Боєва призначили першим заступником міністра оборони 29 квітня 2025 року
Уряд звільнив заступника міністра оборони з питань євроінтеграції
13 липня, 20:35
Корецький з серпня 2021 року є незмінним керівником Української асоціації виробників кави
Сімейний бізнес Корецького. Журналісти дослідили, на чому заробляє родина майбутнього глави уряду
14 липня, 16:55
Федоров назвав головні досягнення на посаді міністра оборони
Федоров підбив підсумки роботи на посаді міністра оборони
Вчора, 21:27

Політика

Президент прокоментував відставку Федорова
Президент прокоментував відставку Федорова
Зеленський підтвердив конфлікт між Федоровим та Сирським
Зеленський підтвердив конфлікт між Федоровим та Сирським
До Ради надійшло подання про призначення нового складу уряду
До Ради надійшло подання про призначення нового складу уряду
Новий прем'єр Корецький назвав ключові завдання уряду
Новий прем'єр Корецький назвав ключові завдання уряду
У Києві Стармер та Зеленський вшанували пам’ять загиблих воїнів
У Києві Стармер та Зеленський вшанували пам’ять загиблих воїнів
Федоров: Сирський врятував нашу країну
Федоров: Сирський врятував нашу країну

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
180K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua