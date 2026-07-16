Новий прем'єр Корецький назвав ключові завдання уряду

Корецький: Приступаю до виконання обовʼязків премʼєр-міністра з чітко визначеними пріоритетами

Сергій Корецький розпочав виконання обов'язків прем'єр-міністра та назвав ключові завдання уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Приступаю до виконання обовʼязків премʼєр-міністра з чітко визначеними пріоритетами. Наше головне завдання – повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу. Ми зробимо все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо сил і засобів: дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння», – йдеться у дописі.

Корецький зазначив, що паралельно триває підготовка країни до зими, а також підтримка українських громадян і бізнесу. За його словами, держава має виконувати всі соціальні зобов'язання, забезпечуючи своєчасну виплату пенсій, соціальної допомоги та фінансування ключових державних послуг.

«Особливу увагу приділяємо прифронтовим громадам, які щодня живуть під російськими обстрілами. Окремий пріоритет – зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів і максимально ефективне використання міжнародної допомоги. Наш стратегічний курс залишається незмінним – повноправне членство України в Європейському Союзі. Приступаємо до роботи», – наголосив голова уряду.

Хто такий Сергій Корецький

53-річний Корецький очолює НАК «Нафтогаз України» з квітня 2025 року – його призначили за результатами відкритого конкурсу за участю 62 кандидатів, який проводила міжнародна рекрутингова компанія Korn Ferry. До цього він керував «Укрнафтою» та «Укртатнафтою», а кар'єру в паливно-енергетичному секторі починав із посади охоронця в групі компаній «Континіум». Детальніше про шлях прем'єра «Главком» писав у досьє на майбутнього очільника уряду.

Опитані журналістами співрозмовники пояснюють вибір президента управлінським досвідом Корецького під час минулої опалювальної кризи: саме йому доручили готувати енергетичну галузь до нового, як очікується, найважчого за роки війни опалювального сезону. Кандидатуру також уже представили західним партнерам – Корецький супроводжував Зеленського на останньому саміті НАТО в Анкарі.

Що передувало кадровим змінам

12 липня Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів після зустрічі з тодішньою прем'єркою Юлією Свириденко, а 14 липня Верховна Рада підтримала відставку її уряду у повному складі.

Нагадаємо, Свириденко очолювала уряд із липня 2025 року; про причини кадрового перезавантаження Кабміну президент заявив ще на початку минулого тижня.

Зауважимо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України, підтримавши відповідне подання президента Володимира Зеленського.