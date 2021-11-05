«Це нісенітниці»: Корнієнко переконує, що безкоштовних Covid-тестів для депутатів не буде

Олександр Корнієнко: немає безкоштовних тестувань для депутатів. Це нісенітниці

Пункти тестування розташовуватимуться за межами будівлі парламенту

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко спростував повідомлення про безкоштовне тестування на Covid-19 для народних депутатів у межах постанови про допуск до адміністративних будівель Ради на підставі Covid-сертифіката або негативного тесту на коронавірус. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Ми з понеділка розпочинаємо ці процеси. Думаю, що упродовж наступного тижня ваші редакції і ви будете поінформовані, як це все буде відбуватися… Немає безкоштовних тестувань для депутатів. Це нісенітниці. Ми вже депутатів інформували», – сказав перший віцеспікер.

Він зауважив, що пункти тестування розташовуватимуться за межами будівлі парламенту. У них зможуть зробити тест на Covid-19 народні депутати, працівники Апарату Ради, представники ЗМІ, відвідувачі парламенту і навіть перехожі.

Корнієнко також нагадав, що в готелях «Національний» та «Київ» працюють пункти вакцинації проти Covid-19.

Як повідомлялося, у Раді просувають пропозицію зробити Covid-тести для нардепів безкоштовними.

Як відомо, нардеп Радуцький назвав кількість нещеплених нардепів та активних антивакцинаторів. За його словами, серед народних депутатів не вакцинувалися проти коронавірусу близько 40%. Активних антивакцинаторів серед нардепів – близько 10-15%.

До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.

Зазначимо, «слуга»-антивакцинатор Камельчук готовий витрачати щомісяця кілька тисяч на ПЛР-тести.

Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Ще «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомляв, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

До слова, соцмережі збурені тим, як «слуга» Камельчук спілкувався з дружинами шахтарів.

Раніше нардеп Радуцький зазначив, що затяті антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус.