Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС визначив стратегію підтримки України на найближчі шість місяців

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС визначив стратегію підтримки України на найближчі шість місяців
Президент Євроради визначив два головні пріоритети щодо України
фото: Reuters

ЄС визначив стратегію підтримки України на найближчі шість місяців

Європейський Союз протягом наступних шести місяців продовжить підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію. Таку стратегію ЄС реалізовуватиме під час головування Ірландії в Раді Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Під час церемонії початку головування Ірландії Кошта заявив, що Європейський Союз збереже так звану подвійну стратегію щодо війни в Україні. За його словами, вона передбачає продовження всебічної підтримки України та одночасне посилення тиску на Росію задля досягнення справедливого й тривалого миру.

Президент Євроради наголосив, що європейські цінності та безпека сьогодні проходять серйозне випробування, однак ЄС і надалі діятиме відповідно до норм міжнародного права.

Він також зазначив, що Ірландія, яка офіційно розпочала головування в Раді ЄС, послідовно підтримує міжнародний правопорядок і здатна забезпечити ефективну роботу Євросоюзу в цей період.

Кошта підкреслив, що ситуація на полі бою змінюється завдяки мужності українських військових, а допомога європейських партнерів та санкційний тиск на Росію вже дали відчутний результат.

«Росія повинна зрозуміти, що час не на її боці. І що вона повинна перейти з поля бою за стіл переговорів», – заявив президент Європейської ради.

За словами Кошти, Європейський Союз і надалі працюватиме над тим, щоб наблизити справедливий мир та забезпечити необхідну підтримку Україні.

Нагадаємо, з 1 липня Ірландія офіційно розпочала шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу. Напередодні прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що підтримка України стане одним із головних пріоритетів головування. За його словами, ЄС працюватиме над посиленням тиску на Росію, а також просуватиме переговорний процес щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі.

Читайте також:

Теги: євроінтеграція Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будь-яке скупчення військ у радіусі 40 км від лінії зіткнення миттєво виявляється розвідувальними безпілотниками й знищується
Сирський повідомив про плани Росії збільшити кількість дронів вп'ятеро
27 червня, 02:20
Трамп сказав Зеленському, що його вразили дії ЗСУ
FT: Трамп захопився операціями України в глибокому тилу РФ
24 червня, 08:15
Олексіївський крейдовий завод
Ракетний удар по Білгородщині: з'явилися перші подробиці
23 червня, 10:47
Голова Євроради обговорив із Кремлем можливі переговори щодо України
Таємні переговори за спиною України? Голова Євроради налагодив канал зв'язку з Кремлем
17 червня, 16:30
Sea Trident поки що перебуває на стадії прототипу – Global Mark шукає міжнародних партнерів для виробництва
Україна вперше показала підводний дрон Sea Trident вагою 10 тонн
16 червня, 03:45
Керченська протока – водна артерія, яку Росія намагалася оголосити своїм внутрішнім озером
Росія не отримала права на Азовське море – арбітраж ООН
15 червня, 22:10
Залишки колишніх запасів солі перетворилися на справжній колекційний дефіцит
Дефіцитний раритет. «Артемсіль» продають за ціною смартфона
8 червня, 21:37
Керівник Офісу звернув увагу на недоліки нинішніх міжнародних безпекових механізмів
Буданов: Захід має вийти із зони комфорту і визнати крах старої системи безпеки
2 червня, 12:08
Затримка в обміні пов'язана виключно з позицією російської сторони
Буданов анонсував новий обмін військовополоненими з Росією
1 червня, 23:05

Політика

Зеленський заінтригував новиною про оборонне партнерство з ЄС
Зеленський заінтригував новиною про оборонне партнерство з ЄС
ЄС визначив стратегію підтримки України на найближчі шість місяців
ЄС визначив стратегію підтримки України на найближчі шість місяців
ЗМІ: Україна запропонує Польщі спільного героя для Пантеону
ЗМІ: Україна запропонує Польщі спільного героя для Пантеону
Лукашенко помилував 32 засуджених
Лукашенко помилував 32 засуджених
Франція визначилася з датою президентських виборів
Франція визначилася з датою президентських виборів
Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври
Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua