ЄС визначив стратегію підтримки України на найближчі шість місяців

Європейський Союз протягом наступних шести місяців продовжить підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію. Таку стратегію ЄС реалізовуватиме під час головування Ірландії в Раді Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Під час церемонії початку головування Ірландії Кошта заявив, що Європейський Союз збереже так звану подвійну стратегію щодо війни в Україні. За його словами, вона передбачає продовження всебічної підтримки України та одночасне посилення тиску на Росію задля досягнення справедливого й тривалого миру.

Президент Євроради наголосив, що європейські цінності та безпека сьогодні проходять серйозне випробування, однак ЄС і надалі діятиме відповідно до норм міжнародного права.

Він також зазначив, що Ірландія, яка офіційно розпочала головування в Раді ЄС, послідовно підтримує міжнародний правопорядок і здатна забезпечити ефективну роботу Євросоюзу в цей період.

Кошта підкреслив, що ситуація на полі бою змінюється завдяки мужності українських військових, а допомога європейських партнерів та санкційний тиск на Росію вже дали відчутний результат.

«Росія повинна зрозуміти, що час не на її боці. І що вона повинна перейти з поля бою за стіл переговорів», – заявив президент Європейської ради.

За словами Кошти, Європейський Союз і надалі працюватиме над тим, щоб наблизити справедливий мир та забезпечити необхідну підтримку Україні.

Нагадаємо, з 1 липня Ірландія офіційно розпочала шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу. Напередодні прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що підтримка України стане одним із головних пріоритетів головування. За його словами, ЄС працюватиме над посиленням тиску на Росію, а також просуватиме переговорний процес щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі.