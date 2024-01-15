Кулеба розповів, як хотів вдарити Лаврова

Лаврова під час перемовин в Анталії навесні 2022 року розізлив українського міністра

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, що під час перемовин в Анталії Туреччина навесні 2022 року, хотів вдарити в обличчя російського колегу Сергія Лаврова. Про це Кулеба розповів в інтерв'ю проєкту «Бомбардир» відповідаючи на питання про найважчі перемовини у його кар’єрі.

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«Найважчі перемовини – це коли співрозмовнику хочеться встати й заїхати по обличчю, але ти не можеш собі це дозволити. І таких у мене було 2-3 рази, так точно. Один з них – з Лавровим, в Анталії навесні 2022 року», – сказав міністр.

Кулеба також розповів, що робитиме відразу після перемоги України у війні. «Спочатку вип'ю пляшку шампанського, а потім поїду у село», – сказав він.

Раніше Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне.