Посилення української ППО. Зеленський провів зустріч з Келлогом

Політики обговорили російські масовані атаки на Україну та купівлю американських систем Patriot

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником глави США з питань України Кітом Келлогом. Під час зустрічі йшлося про загальну ситуацію на фронті та потреби українських воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Офіс президента.

Зеленський і Кіт Келлог обговорили російські масовані атаки на цивільних і критичну інфраструктуру та посилення української ППО. Тільки в червні росіяни запустили по Україні понад 330 ракет, зокрема 80 балістичних, більш ніж 5 тис. ударних дронів і 5 тис. авіабомб.

Глава України і спецпредставник Трампа говорили про припинення вогню та збільшення тиску на Росію фото: president.gov.ua/Офіс президента

«Ми вдячні президентові США за всі його меседжі та справді сильні рішення щодо відновлення постачань для нас. Ми вдячні за двопартійну підтримку. У нас була дуже хороша розмова в Гаазі з паном президентом і була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн», – сказав Зеленський.

Президент підтвердив готовність України купити американську зброю, передусім системи ППО. Сторони обговорили спільне виробництво дронів, можливість прямих закупівель українських БпЛА Сполученими Штатами та потенційну купівлю озброєнь у співпраці з європейськими партнерами.

🇺🇦🇺🇸Президент Зеленський зустрівся з генералом Кітом Келлогом, спеціальним представником Президента США, який перебуває з візитом у Києві pic.twitter.com/ceGdxTnD2v — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 14, 2025

Також глава України і спецпредставник Трампа говорили також про припинення вогню, збільшення тиску на Росію та спільні кроки заради настання достойного й тривалого миру. Окрема увага – санкціям, зокрема двопартійному законопроєкту Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який підтримали вже понад 80 сенаторів.

Нагадаємо, до Києва на тиждень прибув спецпредставник президента США Кіт Келлог. На столичному вокзалі його зустрів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. «Главком» зібрав все, що відомо про особливий візит.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога з керівниками СБУ та розвідки. Президент повідомив, що триває підготовка зустрічей Келлога з керівниками Служби безпеки України, а також українських розвідок.