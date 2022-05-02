Лідер німецької опозиції приїде до Києва – ЗМІ

Фрідріх Мерц хоче висловити спільну політичну відповідальність опозиції та уряду щодо ситуації в Україні

Підтримка України – це не питання влади проти опозиції в Німеччині

Україну вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії відвідає партійний лідер Німеччини. Візит до Києва здійснить очільник головної опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц.

Ряд німецьких ЗМІ з посиланням на джерела інформують, що Мерц прибуде до Києва у понеділок, 2 травня, пише Bild.

Мета візиту лідера опозиціонерів – підкреслити солідарність Німеччини з Україною.

Якоб Шрот, керівник апарату Мерца, у твітері підтвердив плани поїздки депутата, однак не назвав дату.

«Фрідріх Мерц справді планує поїздку до України», – написав він.

За словами Шрота, лідер німецької опозиції хоче продемонструвати, що Україну не залишили наодинці в боротьбі за свободу. Повідомляється, що Мерц хоче почути конкретні прохання про підтримку від української сторони.

Керівник апарату Мерца наголосив, що підтримка України – це не питання влади проти опозиції в Німеччині.

«Підтримка Німеччиною України не є питанням влади проти опозиції. Ось чому цього тижня демократичний центр німецького Бундестагу ухвалив спільну заяву про підтримку України. Своїм візитом Фрідріх Мерц хоче висловити спільну політичну відповідальність опозиції та уряду», – резюмував Шрот.

Мерц стане першим партійним лідером Німеччини, який відвідає Україну під час війни.

Після повномасштабного вторгнення в Україні побувало декілька провідних німецьких політиків. Зокрема, у середині квітня у Львові побували голови комітетів із закордонних справ, оборони та Європи – Міхаель Рот, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн та Антон Гофрайтер.

Нагадаємо, напередодні Німеччина повідомила рішення щодо постачання танків для України.

Раніше Німеччина погодилась на нафтове ембарго проти Росії.

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