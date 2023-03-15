Капітан Луценко пояснив, навіщо треба тримати Бахмут
«Оборона Бахмута була і є правильною»
Росіяни мають ідею проломити Бахмут малими штурмовими групами і величезними силами на флангах оточити підрозділи українських військових на півночі і на півдні. Саме тому оборона Бахмута є важливою для утримання всього фронту. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексгенпрокурор Юрій Луценко, який нині воює в ЗСУ.
Луценко вважає, що давати оцінку обороні Бахмута мають люди, які знають інформацію про всі наявні ресурси росіян на цьому напрямку.
«Щоби зрозуміти одну просту причину, з якої всі ці шість місяців слід було обороняти Бахмут, треба підняти масштаб. Від Лимана – Кремінної на півночі до Бахмута у центрі і Вугледара на півдні. Так от на флангах – біля Кремінної та Вугледара – у росіян по 100 тис. особового складу і по 2 тис. танків і бронетехніки. Навпроти Бахмута – 25 тис. особового складу, значно менше бронетехніки і дуже нечисленна артилерія», – пояснив ексгенпрокурор.
Ситуація довкола Бахмута на Донецькому напрямку залишається складною. Російські загарбники наступають з кількох напрямків. За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, оборонці України в ході жорстких боїв завдають ворогу відчутних втрат. Вони відбивають вогнем артилерії та танків всі спроби противника захопити місто.
Нагадаємо, що сухопутні війська Збройних сил України оприлюднили відео з околиць Бахмута, який атакують російські окупанти. Президент України також назвав втрати росіян під Бахмутом.
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