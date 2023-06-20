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У Львівській ОДА пройде секс-тренінг? У мережі розгорівся скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Львівській ОДА пройде секс-тренінг? У мережі розгорівся скандал
26 червня у Львівській ОДА має відбутися сексуальний тренінг
фото з відкритих джерел

У робочий час львівські чиновники зможуть послухати лекцію про секс, «з якого починається все»

У Львівській обласній державній адміністрації пройде лекція на тему «З сексу починається все…». Про це 20 червня повідомила журналістка Вікторія Балицька.

Журналістка розповіла, що побачила новину у львівському телеграм-каналі «Політичний треш». За словами Балицької, це оголошення внутрішнього тренінгу для чиновників, а її неназвані джерела в ОДА підтвердили, що такий тренінг і справді анонсовано.

«Для справедливості додам, що багато працівників ОДА самі в шоці від пропонованого тренінгу. Власне, хтось з них і скинув в публічний простір той анонс», – зазначила Балицька.

Львівська ОДА проведе секс-тренінг
Львівська ОДА проведе секс-тренінг
скріншот

За словами журналістки, у Львівській ОДА є таке явище, як «внутрішні закриті тренінги». Вона припустила, що лекція про секс пройде за бюджетні кошти, «бо навряд чи сексологиня займається благодійністю». Зазначається, що в робочий час, півтори години працівники облдержадміністрації говоритимуть про значення сексу для них.

«Кажуть, є таке явище в ОДА як внутрішні закриті тренінги. Там багато цікавого. Хто іх організовує там? Знаєте, є такий вислів: собака як не має що робити, то лиже яйця… Займіться роботою. Влаштуйте, наприклад, тренінг як некрологи за загиблими Героями писати, бо таку дічь пишете іноді, що це віддає неповагою», – обурилася журналістка.

На оголошенні вказано, що лекція пройде на Вінніченка, 18, – це адреса Львівської обласної державної адміністрації – та триватиме півтори години. Психолог і сексолог Олена Дмитрієнко говоритиме про карʼєру та сексуальність, сексизм, статеву дискримінацію та гомофобію. У коментарях під дописом журналістки Дмитрієнко опосередковано підтвердила лекцію. Вона розповіла, що не обіймає державних посад і «кожен виконує свою роботу».

У Львівській ОДА пройде секс-тренінг? У мережі розгорівся скандал фото 1

У коментарях до допису користувачі мережі обурилися такій ініціативі. Якщо Львівська ОДА і справді вирішила провести секс-тренінг,  то це «треш» і «відмивання грошей», як наголошують користувачі. Водночас знайшлися й українці, які позитивно відреагували на секс-лекцію, тому що «не можна знецінювати значення сексу в умовах демографічної кризи». 

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах. Минуло декілька місяців із призначення Ілащук на високий дипломатичний пост, і «Главком» з’ясував, чим скандальна посол Ілащук займалася у Болгарії.

Теги: Львів секс

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