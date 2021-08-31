Мендель організовує платний тренінг: навчатиме уму-розуму бізнесменів
Ексречниця президента пообіцяла «чіткі відповіді на конкретні запитання»
Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель після відставки з Офісу глави держави та написання книги знайшла нове заняття – організація тренінгу для бізнесу. Анонс заходу вона опублікувала у Facebook.
«Як сьогодні взаємодіяти бізнесу з державою? Яка стратегія розвитку України за різними напрямками? Чого очікувати підприємцям у майбутньому? Тренінг для бізнесу з питань GR та стратегії держави в різних галузях», – написала Мендель.
Вона також пообіцяла «чіткі відповіді на конкретні запитання».
«Заповніть анкету та чекаю на вас наприкінці вересня. Тренінг платний!», – наголосила ексречниця президента.
У Google-формі тренінгу також вказується, що участь платна, проте сума не уточнюється.
До слова, нещодавно соцмережі вибухнули через чергову провокацію Мендель.
Згодом Мендель знайшла виправдання своєму скандальному вислову про «банани – майдани».
Раніше в українців викликало обурення ставлення Юлії Мендель до подій на Майдані, яке вона висловила у власній книзі.
Як відомо, нещодавно вона написала книгу «Кожен із нас президент». Примірник вона надіслала чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову. У своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».
Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.